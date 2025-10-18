search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:23
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025 10:26

Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

18.10.2025 10:26
Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Το πρωί του Σαββάτου, αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης στην αμαξοστοιχία IC 51 δεν κατέστη εφικτή παρά τις προσπάθειες του προσωπικού. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη στον σταθμό του Λιτοχώρου και η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή.

Στη Λάρισα αναμένεται να αντικατασταθεί η μηχανή και η αμαξοστοιχία να συνεχίσει το ταξίδι της προς τον τελικό της προορισμό.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω.

Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

