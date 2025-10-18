Η ζωή του Κώστα Τομαρά που άλλαξε τον ρου της Φοινικούντας και τα 30 εκατ. ευρώ – Τι λέει στο pontiki οικογενειακός φίλος

Ο Κώστας Τομαράς υπήρξε από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της Φοινικούντας. Αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, λάτρης της θάλασσας και της Μεσσηνιακής γης, αφιέρωσε δεκαετίες στο όραμά του, να δημιουργήσει έναν χώρο όπου ο επισκέπτης θα ένιωθε ότι «ζει μέσα στη φύση».

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Μεσσηνία, σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ιταλία αλλά η καρδιά του ανήκε πάντα στα ακρογιάλια και στους ελαιώνες του τόπου του. Μετά από ένα σύντομο σχετικά πέρασμα από γραφεία στην Αθήνα, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, με τον αδελφό του, αποφάσισε να χτίσει κάτι δικό του.

Ένα κάμπινγκ που θα έφερνε τους ανθρώπους κοντά στη φύση. Έτσι γεννήθηκε το “Ammos”. Ήταν αυστηρός, λένε όσοι τον γνώριζαν. Τίποτα δεν άφηνε στην τύχη του. Από το πού θα φυτευτεί ένα δέντρο μέχρι το πώς θα τοποθετηθεί μια σκηνή, ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Ίσως γι’ αυτό το “Ammos” έγινε γνωστό, για την τάξη του, τη φροντίδα του, τη σιωπηλή του ομορφιά.

Τα ετήσια ταξίδια στο Ντουμπάι

Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει μια μικρή αυτοκρατορία που όπως ανέφερε στην κατάθεσή της η ανιψιά του άγγιζε τα 30 εκατομμύρια ευρώ: «Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά για να πάρει εισιτήριο και έφτασε να έχει μια περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έβγαινε έξω, δεν έκανε παρέα με άλλους ανθρώπους στην περιοχή, όλη τη μέρα δούλευε και η μόνη του διασκέδαση ήταν ένα ταξίδι που έκανε τον χρόνο για ενάμιση μήνα στο Ντουμπάι. Ήταν πολύ ιδιόρρυθμος χαρακτήρας και επειδή ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του, όσοι εξαρτώνταν από αυτόν έπρεπε να του κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αν δεν τα έκαναν, μπορούσε να τους αφήσει χωρίς φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συμπεριφορά του πήγαζε από τη στέρηση που είχε υποστεί για να μπορέσει να φτιάξει όλη αυτή τη μεγάλη περιουσία».

Η επιλογή του κάμπινγκ

Όπως θα πει οικογενειακός φίλος του Κώστας Τομαρά, στο topontiki.gr «ο Κώστας έφυγε από την Αθήνα γιατί κατάλαβε ότι η ανάπτυξη βρισκόταν στην περιφέρεια. Ξεκίνησε το κάμπινγκ, το έχτισε και το οργάνωσε μόνος του, πριν ακόμα η Φοινικούντα αναγνωριστεί ως τουριστικός προορισμός. Ο Κώστας αποφάσισε να ασχοληθεί με το κάμπινγκ γιατί ήθελε να είναι ελεύθερος και έβλεπε ότι μπορούσε να κερδίσει χρήματα απολαμβάνοντας έναν πιο χαλαρό τρόπο ζωής, αντί να εργάζεται με κοστούμια για άλλους. Η έκταση του κάμπινγκ ήταν ιδιοκτησία δική του και του αδερφού του, με τον Κώστα να κατέχει το 51%. Ήταν έξυπνος και διορατικός, αγόραζε γη όταν αυτή δεν είχε αξία, επεκτείνοντας έτσι την περιουσία του και προάγοντας την περιοχή». Στην ιδιωτική του ζωή είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον φίλο του Βασίλη, επιστάτη του κάμπινγκ ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από το χέρι που σκότωσε και τον Κώστα.

«Οξύθυμος και ειρωνικός» – Η κατάθεση του ανιψιού

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού του, ο Κώστας Τομαράς είχε γνωρίσει τον Βασίλη στην Αθήνα όπου εκείνος ήταν χρήστης ουσιών. «Μετά ήρθαν και έμεναν στη Φοινικούντα. Και οι δυο ήταν ομοφυλόφιλοι, αλλά δεν είχαν ερωτική σχέση μεταξύ τους, απ’ ότι έλεγαν και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, απλά έμεναν μαζί. Στον Βασίλη άρεσαν τα πιο μικρά αγόρια περίπου ηλικίας 20 ετών. Ο θείος μου ξέρω ότι πήγαινε διακοπές στο Μαρόκο και εκεί είχε σχέσεις με άνδρες. Ο θείος μου Τομαράς Κωνσταντίνος ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του», θα πει μεταξύ άλλων στην πρώτη του κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου θύματος.

Οι απειλές

Βέβαια κάποια από τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με όσα εκμυστηρεύτηκε στο topontiki.gr ο οικογενειακός φίλος ο οποίος κάνει λόγο για ένα δοτικό, χαμογελαστό και γαλαντόμο άνθρωπο. Τον Μάιο του 2025 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επι 40 χρόνια δικηγόρο του αλλά δεν του ανέφερε κάποια απειλή ή κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου που είχε δεχθεί απειλές με αεροβόλο από άγνωστο άνδρα έμοιαζε να ζει με έναν φόβο. Έλεγε πως κάποιοι ήθελαν να τον βλάψουν, πως τον παρακολουθούσαν. Δεν τον πίστευαν όλοι.

Η προφητική φράση και η… νύχτα

Μέχρι που, τρεις μέρες πριν τον θάνατό του, πήρε χαρτί και στυλό και έγραψε: «Σε περίπτωση αιφνιδίου μου θανάτου…». Ήταν η πρώτη φράση της χειρόγραφης διαθήκης του. Μια φράση που σήμερα μοιάζει προφητεία. Με μεθοδικότητα αρχιτέκτονα, χώρισε την περιουσία του: το 51% του κάμπινγκ, τα σπίτια και τα χωράφια στον ανιψιό του Ειρηναίο-Διονύση, άλλα μερίδια στον επιστάτη και φίλο του Βασίλη, τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του για 25 χρόνια, σχεδόν αχώριστος.

Ύστερα ήρθε η νύχτα. 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο δράστης μπαίνει στη ρεσεψιόν σαν πελάτης. Ο Τομαράς του μιλά ευγενικά, του εξηγεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Κι εκεί, μέσα στη νηνεμία του φθινοπωρινού κάμπινγκ, ακούγονται πυροβολισμοί. Ένας στο στήθος, ένας στο κεφάλι. Ο επιστάτης προσπαθεί να τρέξει και πέφτει κι εκείνος νεκρός λίγα μέτρα μακριά. Ο ανιψιός, που ήταν εκεί, σώζεται από θαύμα. Ο δράστης φεύγει με ένα λευκό σκούτερ.

Η εικόνα του νεκρού Τομαρά μέσα στο ίδιο του το δημιούργημα πάγωσε τη Μεσσηνία. Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι «ο Κώστας», όπως τον έλεγαν όλοι, είχε δολοφονηθεί τόσο ψυχρά. «Ήξερε», είπαν πολλοί. «Ήξερε πως κάποιος τον ήθελε νεκρό».

Και ίσως, με τον τρόπο του, να είχε ήδη αποχαιρετήσει τον κόσμο του τρεις μέρες πριν.

