Προαύλιο Λυκείου στην Κέρκυρα έγινε αρένα: «Πάμε, βάρα τον, μπουνιά», φώναζαν μαθητές

Σε αρένα μετατράπηκε Λύκειο στην Κέρκυρα. Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια, με συμμαθητές τους να έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το «θέαμα».

Πέταξαν σκούπα σε καθηγητή που προσπάθησε να τους χωρίσει

«Πάμε, βάρα τον» «μπουνιά» φώναζαν ενθαρρύνοντας του πρωταγωνιστές του περιστατικού.

Μάλιστα, όταν καθηγητής επιχείρησε να τους χωρίσει, του πέταξαν σκούπα και του φώναζαν «κάνε άκρη ρε».

«’Ηθελαν να δουν ποιος είναι πιο δυνατός»

Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας Ελένη Βουσουλίνο τόνισε ότι οι μαθητές ήθελαν δουν πιο είναι πιο δυνατός. «Δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως κλπ».

