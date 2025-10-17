search
ΕΛΛΑΔΑ

17.10.2025 18:53

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

17.10.2025 18:53
afidnes-troxaio

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο τραυματίας οδηγός του μαύρου τζιπ που ενεπλάκη το πρωί της Παρασκευής, 17/10, σε τροχαίο δυστύχημα στον παράδρομο της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών.

Από τη σφοδρή, μετωπική σύγκρουση των δύο ΙΧ, έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ ακόμη τέσσερα τραυματίστηκαν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν τις 6 το πρωί, στον παράδρομο της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας κινείτο ΙΧ μπλε χρώματος, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κινείτο πάνω στη διαχωριστική λωρίδα.

Την ίδια στιγμή, μαύρο τζιπ με κατεύθυνση προς Λαμία, είχε βγει στο αντίθετο ρεύμα, επιχειρώντας να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με υψηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα δύο αλλοδαποί να χάσουν τη ζωή τους, και τέσσερα ακόμη άτομα να τραυματιστούν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτοξεύτηκαν 20 μέτρα μακριά από το σημείο του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε του δυστυχήματος, ο τραυματίας οδηγός του μαύρου τζιπ βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, με ένδειξη 0,54 mg/l, την ώρα που το όριο είναι 0,25 mg/l.

Ο ίδιος αναμένεται να υποβληθεί και σε τοξικολογικές εξετάσεις.

