ΕΛΛΑΔΑ

«Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»: Μαρτυρία για τη βουτιά θανάτου του 44χρονου από τον Πύργο «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους – Το μοιραίο τηλεφώνημα

Σε όσα ακολούθησαν της μοιραίας πτώσης του 44χρονου άνδρα, από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους, αναφέρθηκε αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως ανέφερε ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας, ο θόρυβος που προκάλεσε η πτώση του 44χρονου ήταν τόσο έντονος, που η ίδια νόμιζε πως επρόκειτο για έκρηξη.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Τρομάξαμε, νομίζαμε ότι έγινε κάποια έκρηξη. Κατευθείαν βγήκαμε έξω και, δυστυχώς, είδαμε τον άνθρωπο κάτω, πεσμένο», είπε σοκαρισμένη η μάρτυρας στο Orange Press.

«Μέχρι να έρθει η αστυνομία, υπήρχε φουλ κόσμος. Με το που ήρθε, μας έδιωξε», πρόσθεσε η ίδια.

Πατέρας για δεύτερη φορά θα γινόταν σε λίγες ημέρες ο 44χρονος αυτόχειρας

Την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου, νέα στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στο «φως».

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόχειρας θα γινόταν σε λίγες ημέρες για δεύτερη φορά πατέρας, με τη σύζυγό του να αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον 44χρονο στο απονενοημένο διάβημα.

Το χρονικό της νέας τραγωδίας στον Πύργο Απόλλων

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, 17/10.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 44χρονος άνδρας έπινε τον καφέ του στον 24ο όροφο του κτιρίου, όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα.

Λίγη ώρα αφότου ολοκλήρωσε τη συνομιλία του, ο 44χρονος σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ένας ακόμη άνδρας, 25 ετών, είχε δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων».

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, ο 25χρονος είχε επίσης δεχτεί ένα τηλεφώνημα, λίγο πριν πηδήξει στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

