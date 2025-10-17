search
17.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.10.2025 16:14

Ηράκλειο: Κάτοικοι προσέφυγαν στο ΣτΕ για την τοποθέτηση ραδιοβοηθημάτων του νέου αερολιμένα επί αρχαιολογικών ευρημάτων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 32 κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης και ένας Πολιτιστικός Σύλλογος ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκε η προμελέτη εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου και, παράλληλα, προβλέπεται η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαίων επιβλητικών μινωικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν στην κορυφή του λόφου «Παπούρα».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των προσφευγόντων καθηγητή της Νομικής Σχολής, Παναγιώτη Λαζαράτο, με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις «καταλείπονται μεγάλα κενά στην προστασία των σημαντικών αυτών μνημείων, με κίνδυνο την άμεση και έμμεση βλάβη τους».

Τι αναφέρεται στις αιτήσεις ακύρωσης

Στις αιτήσεις ακύρωσης αναφέρεται ότι στο «λόφο όπου ανασκάπτεται το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας υπάρχουν και αρχαία κατάλοιπα γνωστά στο ΥΠΠΟ πριν από την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου, και συγκεκριμένα το λατρευτικό σπήλαιο Αφέντης Χριστός με ίχνη λατρευτικής χρήσεως από τα μινωικά χρόνια έως το Μεσαίωνα και μινωικό κτήριο στη θέση Κόρες».

Ακόμη, αναφέρεται ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά είναι και αντίθετη στο νόμο 4858/2021 για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται στις αιτήσεις ακύρωσης ότι «το άρθρο 10 παρ. 1 και 3 του ν. 4858/2021, εξειδικεύοντας τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος, απαγορεύει πλήρως την εκτέλεση ενεργειών επί και πλησίον ακίνητων μνημείων, οι οποίες είναι δυνατό να επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής τους».

Επίσης, αναφέρεται ότι παραβιάζεται η περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση, πλέον του ότι έχει πλημμελή αιτιολογία, επιτρέπει την τοποθέτηση των ραδιοβοηθημάτων επί του μνημείου (και όχι απλά πλησίον) κάτι που θα προκαλέσει βλάβη στο μνημείο του λόφου «Παπούρα», ενώ παραλείφθηκε η εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3