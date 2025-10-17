search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 17:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 15:49

Hellenic Train: Αναστολή απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

17.10.2025 15:49
Hellenic_Train

Στην αναστολή των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου προχωρά από αύριο, Σάββατο 18/10, η Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Πώς θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 21χρονος που καταζητούνταν στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Καιρός: Alert από Μαρουσάκη για διπλό κύμα κακοκαιρίας (Video)

Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε τη λίμνη Πολυφύτου κολυπώντας 2,5 χλμ. (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

2
BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

katsikaris-karvouniaris-23423
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

kammenos 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 17:20
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

2
BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

1 / 3