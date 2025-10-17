Hellenic Train: Αναστολή απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Στην αναστολή των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου προχωρά από αύριο, Σάββατο 18/10, η Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Πώς θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 21χρονος που καταζητούνταν στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Καιρός: Alert από Μαρουσάκη για διπλό κύμα κακοκαιρίας (Video)

Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε τη λίμνη Πολυφύτου κολυπώντας 2,5 χλμ. (Video)