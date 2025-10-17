Hellenic Train: Αναστολή απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην αναστολή των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου προχωρά από αύριο, Σάββατο 18/10, η Hellenic Train.
Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.
Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train.
