search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 17:19

Ρόδος: Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα – Ήταν επί 10′ χωρίς επιτήρηση

17.10.2025 17:19
pisina

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο υπεύθυνος και ο θείος της 3χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα στη Ρόδο.

Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι ο θείος που είχε την επιτήρηση της 3χρονης και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιασε το ξενοδοχείο δεν συνελήφθησαν, καθώς παρήλθε το αυτόφωρο.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στον θείο και τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» στην απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε την ευθύνη για την επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορά την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων.

Ο θείος του κοριτσιού υποστήριξε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα της κι ότι η μικρή απομακρύνθηκε από την οικογένεια χωρίς να γίνει αντιληπτή. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

Το κορίτσι έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στην πισίνα, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίζεται στο πλάνο κανένα άτομο που να ασκεί καθήκοντα επιτήρησης ή να βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Έμεινε για 10 λεπτά στην πισίνα χωρίς επιτήρηση

 Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

  • • 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.
  • • 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.
  • • 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.
  • • 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.
  • • 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.
  • • 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Διαβάστε επίσης

Άνδρας έπεσε από τον τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελοκήπους – Δεύτερη αυτοκτονία στον ίδιο χώρο

Φοινικούντα: Τι έδειξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ανιψιού – Στα «σκαριά» αναπαράσταση για να χυθεί φως στο έγκλημα

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αυτόπτης μάρτυρας σε σοκαριστικό ατύχημα στο Σύνταγμα – Η στιγμή που καλεί ασθενοφόρο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

pierrakakis-5434
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

xrimatistirio-345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία «βουτιά» 5,81% με τραπεζικό ξεπούλημα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:14
INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

1 / 3