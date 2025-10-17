Ρόδος: Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα – Ήταν επί 10′ χωρίς επιτήρηση

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο υπεύθυνος και ο θείος της 3χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα στη Ρόδο.

Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι ο θείος που είχε την επιτήρηση της 3χρονης και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιασε το ξενοδοχείο δεν συνελήφθησαν, καθώς παρήλθε το αυτόφωρο.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στον θείο και τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» στην απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε την ευθύνη για την επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορά την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων.

Ο θείος του κοριτσιού υποστήριξε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα της κι ότι η μικρή απομακρύνθηκε από την οικογένεια χωρίς να γίνει αντιληπτή. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

Το κορίτσι έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στην πισίνα, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίζεται στο πλάνο κανένα άτομο που να ασκεί καθήκοντα επιτήρησης ή να βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Έμεινε για 10 λεπτά στην πισίνα χωρίς επιτήρηση

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

