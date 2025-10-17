Τροχαίο στις Αφίδνες: Δύο νεκροί και 4 τραυματίες από τη μετωπική σύγκρουση – «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» (videos)

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο ΙΧ, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών.

Αρχικά μάλιστα υπήρξε η πληροφορία ότι οι νεκροί ήταν τρεις, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή έναν άνθρωπο που έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του γερανού που κλήθηκε για να πάρει τα οχήματα μετά το δυστύχημα, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Μάλιστα το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Στο σημείο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

