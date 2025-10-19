Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Σε μια αγορά όπου τα SUV πολλαπλασιάζονται, αλλά τα πραγματικά οικογενειακά αυτοκίνητα με 7 θέσεις και λογικό κόστος χρήσης παραμένουν ελάχιστα, έρχεται μια πρόταση που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να στραφείς σε premium μάρκες ή plug-in υβριδικά για να έχεις χώρο, άνεση και χαμηλή κατανάλωση.

Γιατί όσο κι αν εντυπωσιάζουν τα μεγάλα ηλεκτρικά SUV, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οδηγοί θέλουν απλότητα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Κάπου εδώ, κάνει την είσοδό του το νέο Peugeot 5008 Hybrid.

