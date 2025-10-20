Η Chery αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κινεζική Chery έκανε την πιο θορυβώδη ανακοίνωση της χρονιάς στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της στις 18 Οκτωβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μια μπαταρία που μπορεί να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα στην πράξη, η τεχνολογία στερεάς κατάστασης της Chery φέρνει την ηλεκτροκίνηση εκεί που οι κατασκευαστές ονειρεύονταν εδώ και χρόνια.
Όταν μιλάμε για μπαταρίες στερεάς κατάστασης, αναφερόμαστε στο αύριο της ηλεκτροκίνησης και η Chery μόλις έδειξε ότι αυτό το αύριο είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Το ερευνητικό της κέντρο κατάφερε κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν σχεδόν φανταστικό: μια κυψέλη με ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να αναφέρουμε πως κανένας άλλος κινεζικός κατασκευαστής δεν έχει φτάσει τέτοια επίδοση.
Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό δύο καινοτομιών: έναν στερεό ηλεκτρολύτη που δημιουργείται απευθείας μέσα στην μπαταρία και ένα ειδικό υλικό καθόδου με λίθιο και μαγγάνιο. Αυτή η σύνθεση όχι μόνο αποθηκεύει τεράστια ποσότητα ενέργειας, αλλά είναι και εξαιρετικά ασφαλής.
