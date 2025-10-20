search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:30
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 15:41

Η Chery αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

20.10.2025 15:41
chery-2

Η κινεζική Chery έκανε την πιο θορυβώδη ανακοίνωση της χρονιάς στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της στις 18 Οκτωβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μια μπαταρία που μπορεί να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα στην πράξη, η τεχνολογία στερεάς κατάστασης της Chery φέρνει την ηλεκτροκίνηση εκεί που οι κατασκευαστές ονειρεύονταν εδώ και χρόνια.

Η νέα εποχή των μπαταριών ξεκινά από την Κίνα

Όταν μιλάμε για μπαταρίες στερεάς κατάστασης, αναφερόμαστε στο αύριο της ηλεκτροκίνησης και η Chery μόλις έδειξε ότι αυτό το αύριο είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Το ερευνητικό της κέντρο κατάφερε κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν σχεδόν φανταστικό: μια κυψέλη με ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να αναφέρουμε πως κανένας άλλος κινεζικός κατασκευαστής δεν έχει φτάσει τέτοια επίδοση.

Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό δύο καινοτομιών: έναν στερεό ηλεκτρολύτη που δημιουργείται απευθείας μέσα στην μπαταρία και ένα ειδικό υλικό καθόδου με λίθιο και μαγγάνιο. Αυτή η σύνθεση όχι μόνο αποθηκεύει τεράστια ποσότητα ενέργειας, αλλά είναι και εξαιρετικά ασφαλής.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς – Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

Το κορυφαίο MINI Cooper στην Ελλάδα έχει 10.000 ευρώ έκπτωση

Σοβαρός κίνδυνος θανάτου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Γιατί και τι λέει η Ευρώπη;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

ali-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:28
ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ3
ΥΓΕΙΑ

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

1 / 3