Η Chery αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

Η κινεζική Chery έκανε την πιο θορυβώδη ανακοίνωση της χρονιάς στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της στις 18 Οκτωβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μια μπαταρία που μπορεί να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα στην πράξη, η τεχνολογία στερεάς κατάστασης της Chery φέρνει την ηλεκτροκίνηση εκεί που οι κατασκευαστές ονειρεύονταν εδώ και χρόνια.

Η νέα εποχή των μπαταριών ξεκινά από την Κίνα

Όταν μιλάμε για μπαταρίες στερεάς κατάστασης, αναφερόμαστε στο αύριο της ηλεκτροκίνησης και η Chery μόλις έδειξε ότι αυτό το αύριο είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Το ερευνητικό της κέντρο κατάφερε κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν σχεδόν φανταστικό: μια κυψέλη με ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να αναφέρουμε πως κανένας άλλος κινεζικός κατασκευαστής δεν έχει φτάσει τέτοια επίδοση.

Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό δύο καινοτομιών: έναν στερεό ηλεκτρολύτη που δημιουργείται απευθείας μέσα στην μπαταρία και ένα ειδικό υλικό καθόδου με λίθιο και μαγγάνιο. Αυτή η σύνθεση όχι μόνο αποθηκεύει τεράστια ποσότητα ενέργειας, αλλά είναι και εξαιρετικά ασφαλής.

