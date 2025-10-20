Διευκρινίσεις για τον νέο Κ.Ο.Κ. – Τι ισχύει με τα δήθεν πρόστιμα για χοντρά μπουφάν, καφέδες και σακούλες στην καμπίνα

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών.

Ο νέος Κ.Ο.Κ. τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, με τις ποινές πλέον να αφορούν κυρίως στον οδηγό (χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ), και όχι στο όχημα (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας), καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός οδηγούς.

Στις σχετικές διευκρινίσεις που παρέχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζεται τι ισχύει για την οδήγηση με χοντρό μπουφάν, την κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο, αλλά και τη μεταφορά σακουλών με ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Μεταφορών για τον νέο Κ.Ο.Κ.

Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

Τοποθέτηση / κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα / καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα, και να μη θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ-μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

