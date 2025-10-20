search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 19:09

Διευκρινίσεις για τον νέο Κ.Ο.Κ. – Τι ισχύει με τα δήθεν πρόστιμα για χοντρά μπουφάν, καφέδες και σακούλες στην καμπίνα

20.10.2025 19:09
odigisi

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών

Ο νέος Κ.Ο.Κ. τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, με τις ποινές πλέον να αφορούν κυρίως στον οδηγό (χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ), και όχι στο όχημα (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας), καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός οδηγούς.

Στις σχετικές διευκρινίσεις που παρέχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζεται τι ισχύει για την οδήγηση με χοντρό μπουφάν, την κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο, αλλά και τη μεταφορά σακουλών με ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Μεταφορών για τον νέο Κ.Ο.Κ.

Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται. 

Τοποθέτηση / κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο. 

Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα / καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα, και να μη θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ-μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

Βόλος: Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του

Λάρισα: Βρέφος έπεσε από το κρεβάτι και τραυματίστηκε στο κεφάλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foinikoynta video 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις – Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη συναντήθηκε με τον φερόμενο συνεργό πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντα

pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

6697613
ΚΟΣΜΟΣ

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:44
foinikoynta video 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις – Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη συναντήθηκε με τον φερόμενο συνεργό πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντα

pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

1 / 3