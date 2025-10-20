Λάρισα: Βρέφος έπεσε από το κρεβάτι και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε βρέφος, που τραυματίστηκε, πέφτοντας από το κρεβάτι στη Λάρισα.

Το βρέφος υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας και από εκεί στο Νοσοκομείο Βόλου.

Υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση.

