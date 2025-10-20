Βόλος: Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του 

Στη φυλακή οδηγήθηκε 50χρονος άνδρας που κάθισε σήμερα, Δευτέρα 20/10, στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ο 50χρονος πήγε στο σπίτι της κόρης του, όπου μένει με την 9χρονη κόρη της, και απείλησε να τις κάψει.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί και βρίζει. Δεν αντέχω άλλο», κατέθεσε η κόρη του 50χρονου στο δικαστήριο, με την ίδια να περιγράφει ότι το 2015 ο πατέρας της είχε κάψει το σπίτι, ενώ το 2018 την είχε χτυπήσει.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο 50χρονος

Σύμφωνα με την ίδια, ο 50χρονος πάσχει από διπολική διαταραχή και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται, παράλληλα, να έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, να φέρει πάνω του μαχαίρια, και να έχει απειλήσει την κόρη του ακόμη και με βενζίνη.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος διέψευσε τους ισχυρισμούς της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι απλώς πέρασε από το σπίτι της και χαιρέτησε, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, μη μετατρέψιμη και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

