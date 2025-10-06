Νέος ΚΟΚ: Πόσο διαρκεί η αφαίρεση διπλώματος για κάθε παράβαση

Ο νέος ΚΟΚ που ισχύει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία των ποινών. Στόχος δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς πίσω από το τιμόνι. Πέρα από τα πρόστιμα, οι περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος έχουν πλέον μεγαλύτερη διάρκεια, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την υποτροπή.

Οι σημαντικότερες παραβάσεις και οι ποινές τους

(1 μήνας = 30 ημέρες)

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση



Πρώτη παράβαση: 1 μήνας

Πρώτη υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Η χρήση κινητού θεωρείται πλέον παράβαση υψηλής επικινδυνότητας, καθώς ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό τροχαίων.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας



Πρώτη παράβαση: 2 μήνες

Υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Η αυστηρότερη στάση στοχεύει τόσο σε οδηγούς που παραβιάζουν τα όρια εντός πόλης αλλά και στους αυτοκινητόδρομους.

Παράβαση κόκκινου σηματοδότη



Πρώτη παράβαση: 2 μήνες

Πρώτη υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Η παραβιάση του «κόκκινου» θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές, με υψηλό δείκτη εμπλοκής σε ατυχήματα.

Παράβαση STOP χωρίς ατύχημα



Πρώτη παράβαση: 1 μήνας

Υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Παράβαση STOP με πρόκληση ατυχήματος



Πρώτη παράβαση: 2 μήνες

Υποτροπή: 4 έτη

Δεύτερη υποτροπή: 8 έτη

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ



Συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,50 – 0,80 g/l: 1 μήνας

Συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,80 – 1,10 g/l: 3 μήνες

Συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 1,10 g/l: 6 μήνες και αφαίρεση πινακίδων

Οι ποινές πολλαπλασιάζονται σε υποτροπή: 7 έτη και 10 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους



Πρώτη παράβαση: 1 μήνας

Υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Παράνομη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ



Πρώτη παράβαση: 2 μήνες

Υποτροπή: 6 μήνες

Δεύτερη υποτροπή: 1 έτος

Το κράτος πλέον στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής για τέτοιες περιπτώσεις.

Κόντρες / υπέρβαση ταχύτητας άνω των 200 χλμ/ώρα



Πρώτη παράβαση: 1 έτος

Υποτροπή: 2 έτη

Δεύτερη υποτροπή: 4 έτη

Οι «κόντρες» θεωρούνται πλέον βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά, με ποινές παρόμοιες με αυτές για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Τι αλλάζει στην ουσία

Ο νέος ΚΟΚ διαφοροποιεί τις ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα και την υποτροπή. Για πρώτη φορά γίνεται ρητή διάκριση ανάμεσα σε παραβάσεις απροσεξίας και παραβάσεις επικινδυνότητας (όπως αλκοόλ, κινητό, κόντρες). Επίσης, προβλέπεται η ψηφιακή παρακολούθηση των επαναλαμβανόμενων οδηγών μέσω του Μητρώου Παραβάσεων, ώστε οι κυρώσεις να επιβάλλονται αυτόματα χωρίς νέα αυτοψία.

Τι κρατάμε;

Οι περισσότερες αφαιρέσεις διπλώματος διαρκούν 30 ημέρες έως 1 έτος

Για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως αλκοόλ ή κόντρες, η αφαίρεση φτάνει έως 4 έτη

Η χρήση κινητού αντιμετωπίζεται πλέον σχεδόν όπως το αλκοόλ

Η παράνομη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ θεωρείται «σοβαρή παράβαση κοινωνικής ευαισθησίας»

Σύμφωνα με τους νομοθέτες, ο νέος ΚΟΚ γίνεται πιο παιδευτικός και λιγότερο εισπρακτικός, εστιάζοντας στην αλλαγή νοοτροπίας

