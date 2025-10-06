search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:23
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 13:08

Σπάνια Lamborghini LM002 του 1987 πουλήθηκε 400.000 δολάρια σε δημοπρασία

06.10.2025 13:08
lamborgini-lambo-rambo

Ένα εξαιρετικά σπάνιο δημιούργημα της ιστορίας αυτοκινητοβιομηχανίας, μία Lamborghini LM002 του 1987 – γνωστή με το εμβληματικό της ψευδώνυμο, «Rambo Lambo» – πρόσφατα πουλήθηκε στην τιμή των 400.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Bring A Trailer.

Ως ένα από τα μόλις 301 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν το συγκεκριμένο πολυτελές αυτοκίνητο ενσαρκώνει το τολμηρό όραμα της Lamborghini για τη δεκαετία του 1980, συνδυάζοντας την ισχύ ενός υπεραυτοκινήτου με στιβαρές, στρατιωτικές δυνατότητες.

Αρχικά η LM002 είχε δρομολογηθεί ως στρατιωτικό όχημα (Rambo-Lambo). Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η αμερικανική MIT ανέθεσε στην Lamborghini τη σχεδίαση ενός off-road μοντέλου, το project απέτυχε αλλά η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία επανήλθε το 1981 και το παρουσίασε το συγκεκριμένο μοντέλο στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το 1986.

Κάτω από το ασύμμετρο καπό του βρίσκεται ένας τεράστιος κινητήρας V12 5,2 λίτρων με τετρακύλινδρους εκκεντροφόρους, δανεισμένος από τη θρυλική Lamborghini Countach. Με έξι ισχυρά καρμπυρατέρ Weber, ο V12 αποδίδει 455 ίππους και στους τέσσερις τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε ταχυτήτων.

Το εξωτερικό, με το γωνιακό τετράθυρο αμάξωμα από αλουμίνιο έχει φινίρισμα σε κομψό ασήμι και στο εσωτερικό, η καμπίνα προσφέρει μια εκπληκτική αντίθεση πολυτέλειας με μια εκλεπτυσμένη μπεζ δερμάτινη επένδυση.

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Πρωταθλήτρια η McLaren στη Σιγκαπούρη – Η νίκη του Ράσελ και η οργή του Νόρις

Κλήση με κάμερα: Μπορείς να δεις τη φωτογραφία; – Τι ισχύει αν το όχημα ανήκει σε εσάς αλλά το οδηγούσε άλλος

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε τον 44χρονο

carderone_gerou
ADVERTORIAL

Η «Αφηγήτρια Ταινιών» με την Κάτια Γέρου στο Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:19
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

1 / 3