Κλήση με κάμερα: Μπορείς να δεις τη φωτογραφία; – Τι ισχύει αν το όχημα ανήκει σε εσάς αλλά το οδηγούσε άλλος

Από το ροζ χαρτί στο ψηφιακό πρόστιμο: τι ισχύει με τις φωτογραφίες των καμερών και ποια είναι η διαδικασία αν δεν οδηγούσατε εσείς.

Η εποχή που οι κλήσεις της τροχαίας εμφανίζονταν ως ροζ χαρτί στο παρμπρίζ ή παραδίδονταν στο χέρι από τον τροχονόμο, αλλάζει σταδιακά. Σήμερα, όλο και περισσότερες παραβάσεις βεβαιώνονται ψηφιακά μέσα από τις κάμερες τροχαίας: συσκευές καταγραφής ταχύτητας, παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και άλλων σοβαρών παραβάσεων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά πλέον καταχωρείται και στο myTaxisnet, ώστε ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μπορεί να δει την οφειλή και να την πληρώσει ηλεκτρονικά.

Κι εκεί ξεκινούν οι απορίες: υπάρχει τρόπος να δεις τη φωτογραφία που τράβηξε η κάμερα; Και τι γίνεται αν το όχημα δεν το οδηγούσες εσύ;

Κλήσεις από κάμερα vs. κλήσεις από τροχονόμο

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός: Επιτόπιες κλήσεις που βεβαιώνονται από αστυνομικό της τροχαίας, προφανώς δεν συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό. Ο οδηγός παραλαμβάνει το έγγραφο της παράβασης επί τόπου ή το βρίσκει στο όχημα.

Κλήσεις από κάμερα (ραντάρ ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου, χρήση κινητού, διέλευση από λεωφορειολωρίδα) καταγράφονται με φωτογραφία ή βίντεο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως απόδειξη και καταχωρείται στην υπηρεσία Τροχαίας. Η κλήση αποστέλλεται ταχυδρομικά στον ιδιοκτήτη και καταγράφεται ως οφειλή στο Taxisnet.

Μπορείς να δεις το φωτογραφικό υλικό;

Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη παρανόηση. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι μαζί με την ηλεκτρονική βεβαίωση μπορούν να δουν και τη φωτογραφία στο myTaxisnet. Στην πραγματικότητα, στο Taxisnet εμφανίζεται μόνο η οφειλή (ποσό προστίμου και ταυτότητα οφειλής). Για να δεις το φωτογραφικό υλικό, πρέπει να απευθυνθείς στην αρμόδια τροχαία που εξέδωσε την κλήση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά στην ειδική πλατφόρμα ktpae.gr, που αναπτύσσεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόκειται για το έργο του Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων / Προστίμων Τροχαίας, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία για τους πολίτες και δεν περιγράφεται ρητά ότι θα παρέχει πρόσβαση στο φωτογραφικό υλικό. Προς το παρόν λοιπόν, ο μόνος τρόπος να δει κανείς τη φωτογραφία της παράβασης, είναι μέσω της αρμόδιας τροχαίας.

