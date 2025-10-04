Claudio Lombardi: Πέθανε ο θρυλικός Ιταλός από τον χώρο του αυτοκινήτου

Πέθανε ο Claudio Lombardi, ο άνθρωπος πίσω από τα θρυλικά αυτοκίνητα Lancia 037 και Delta S4.

Οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται χάρη στα χρόνια που ηγήθηκε της ομάδας της Lancia στα τέλη της του ’80, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ευρέως ως η «χρυσή εποχή» της ιταλικής μάρκας. Μετά τις σπουδές του ως μηχανολόγος μηχανικός, ο Lombardi εργάστηκε στη Fiat από το 1968 και έγινε τεχνικός διευθυντής του τμήματος ανάπτυξης κινητήρων της Lancia το 1975.

Ο Ιταλός συμμετείχε στην ανάπτυξη των, Lancia 037 και Lancia Delta S4, δύο «τεράτων» που σύνδεσαν το όνομά τους με τη θρυλική κατηγορία Group B του WRC.

Στην εποχή του Group Α, η Lancia Delta ήταν πραγματικά άφταστη, κατακτώντας έξι συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών μεταξύ 1987 και 1992 και τους Juha Kankkunen και Miki Biasion να κατακτούν τέσσερις σερί τίτλους οδηγών. Ο Lombardi διετέλεσε διευθυντής ομάδας της Lancia από το 1989 έως το 1991, αντικαθιστώντας τον Cesare Fiorio, ο οποίος μετακόμισε στην ομάδα της Ferrari στη Formula 1.

Ο Kankkunen μοιράστηκε μια ιδιαίτερη ανάμνησή του από το 1989, όταν ο Φινλανδός οδηγούσε για την Toyota.

Το εντός έδρας ράλι του στη Φινλανδία είχε καταλήξει για άλλη μια φορά σε απογοήτευση, με την Toyota Celica να μένει εκτός λόγω βλάβης στη μέση του αγώνα. Αφού εγκατέλειψε, ο Kankkunen οδήγησε από το Jämsä πίσω στο σπίτι του στη Lankamaa, αλλά μετά από λίγο κάποιος του χτύπησε το κουδούνι. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Claudio Lombardi, ο οποίος είχε ταξιδέψει βαθιά στην φινλανδική ύπαιθρο για να τον συναντήσει.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν μια απλή επίσκεψη. Ο Lombardi ήθελε να δελεάσει τον Φινλανδό να επιστρέψει στη Lancia – και ο συγχρονισμός του ήταν τέλειος.

«Έφτιαξα καφέ στην κουζίνα και μάλιστα πήγα να αγοράσω μερικά γλυκά. Ο Lombardi είχε έρθει να μου προσφέρει συμβόλαιο με τη Lancia για την επόμενη σεζόν. Φυσικά το σκέφτηκα για λίγο. Μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα στην Toyota και το προσωπικό εκεί, αλλά ο Lombardi είχε έρθει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να προτείνει μια αλλαγή. Αποφάσισα να δεχτώ».

Ο Kankkunen επέστρεψε στη Lancia το 1990 και την επόμενη χρονιά γιόρτασε το τρίτο του πρωτάθλημα οδηγών. Εν τω μεταξύ, ο Lombardi μετακόμισε από τη Lancia στη διοίκηση της ομάδας F1 της Ferrari στο τέλος της σεζόν του 1991.

Από το 1994 έως το 1999, ο Lombardi ανέπτυσσε τα αυτοκίνητα GT της Ferrari. Μεταξύ 2000 και 2010, εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος για τον κατασκευαστή μοτοσικλετών Aprilia.

Ο Ιταλός θρύλος έφυγε από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους οπαδούς του motorsport σε όλον τον κόσμο.

