Formula 1: Πρωταθλήτρια η McLaren στη Σιγκαπούρη – Η νίκη του Ράσελ και η οργή του Νόρις

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άψογο αγώνα από την pole position και πρώτευσε στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης για τη Mercedes την Κυριακή, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren.

Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Η οργή του Πιάστρι χάλασε τους πανηγυρισμούς

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν με διαφορά πέμπτος με την άλλη Mercedes, με τον Σαρλ Λεκλέρ έκτο μπροστά από τον συναθλητή του στη Ferrari, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν όγδοος για την Aston Martin, ενώ ο οδηγός της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, και ο Κάρλος Σάινθ, που εκκίνησαν στο πίσω μέρος της γραμμής εκκίνησης μετά τον αποκλεισμό των μονοθεσίων της Williams από τις κατατακτήριες, πήραν τους τελευταίους βαθμούς στην ένατη και δέκατη θέση.

Ο Ράσελ ξεκίνησε καθαρά από την pole position με τον Φερστάπεν πίσω του, αλλά ο Νόρις, που εκκίνησε πέμπτος, χτύπησε το πίσω μέρος της Red Bull του Ολλανδού καθώς ανέβηκε στο εσωτερικό του Πιάστρι στην πρώτη στροφή.

Ο Νόρις υπέστη κάποιες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του και ο Πιάστρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ραδιόφωνο της ομάδας για τον ελιγμό του συναθλητή του, κατηγορώντας τον Βρετανό ότι «τον έβγαλε από τη μέση».

Οι αγωνοδίκες έδωσαν στο περιστατικό την άδειά τους και η McLaren δήλωσε ότι θα το εξετάσουν μετά τον αγώνα, με τον Πιάστρι να διαμαρτύρεται και πάλι γι΄ αυτό που χαρακτήρισε άδικη απόφαση. Ο Φερστάπεν ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που μπήκε στα pit, ενώ ο Νόρις διεκδίκησε το δικαίωμά του ως επικεφαλής οδηγός της McLaren να μπει στα pit μπροστά από τον Πιάστρι.

Ο Φερστάπεν ήταν 3,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ στα μισά του αγώνα, τον οποίο ολοκλήρωσε κρατώντας τη δεύτερη θέση από τον Νόρις, αντί να κυνηγήσει μια τρίτη συνεχή νίκη.

