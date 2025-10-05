search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 17:18

Formula 1: Πρωταθλήτρια η McLaren στη Σιγκαπούρη – Η νίκη του Ράσελ και η οργή του Νόρις

05.10.2025 17:18
f1_piastri

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άψογο αγώνα από την pole position και πρώτευσε στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης για τη Mercedes την Κυριακή, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren.

Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Η οργή του Πιάστρι χάλασε τους πανηγυρισμούς

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren.

Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν με διαφορά πέμπτος με την άλλη Mercedes, με τον Σαρλ Λεκλέρ έκτο μπροστά από τον συναθλητή του στη Ferrari, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν όγδοος για την Aston Martin, ενώ ο οδηγός της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, και ο Κάρλος Σάινθ, που εκκίνησαν στο πίσω μέρος της γραμμής εκκίνησης μετά τον αποκλεισμό των μονοθεσίων της Williams από τις κατατακτήριες, πήραν τους τελευταίους βαθμούς στην ένατη και δέκατη θέση.

Ο Ράσελ ξεκίνησε καθαρά από την pole position με τον Φερστάπεν πίσω του, αλλά ο Νόρις, που εκκίνησε πέμπτος, χτύπησε το πίσω μέρος της Red Bull του Ολλανδού καθώς ανέβηκε στο εσωτερικό του Πιάστρι στην πρώτη στροφή.

Ο Νόρις υπέστη κάποιες ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του και ο Πιάστρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ραδιόφωνο της ομάδας για τον ελιγμό του συναθλητή του, κατηγορώντας τον Βρετανό ότι «τον έβγαλε από τη μέση».

Οι αγωνοδίκες έδωσαν στο περιστατικό την άδειά τους και η McLaren δήλωσε ότι θα το εξετάσουν μετά τον αγώνα, με τον Πιάστρι να διαμαρτύρεται και πάλι γι΄ αυτό που χαρακτήρισε άδικη απόφαση. Ο Φερστάπεν ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που μπήκε στα pit, ενώ ο Νόρις διεκδίκησε το δικαίωμά του ως επικεφαλής οδηγός της McLaren να μπει στα pit μπροστά από τον Πιάστρι.

Ο Φερστάπεν ήταν 3,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ στα μισά του αγώνα, τον οποίο ολοκλήρωσε κρατώντας τη δεύτερη θέση από τον Νόρις, αντί να κυνηγήσει μια τρίτη συνεχή νίκη.

Διαβάστε επίσης:

Κλήση με κάμερα: Μπορείς να δεις τη φωτογραφία; – Τι ισχύει αν το όχημα ανήκει σε εσάς αλλά το οδηγούσε άλλος

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Claudio Lombardi: Πέθανε ο θρυλικός Ιταλός από τον χώρο του αυτοκινήτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες»

aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:48
idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες»

aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

1 / 3