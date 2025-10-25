search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

25.10.2025

Κλιμακώνεται η ένταση Βενεζουέλας-ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο», λέει ο Μαδούρο μετά την αναγγελία περί ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική

25.10.2025 06:56
maduro trump

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου προσεχώς αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζει ως σκάφη διακινητών, κυρίως στην Καραϊβική και πλέον και στον Ειρηνικό.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού αρμάδα πολεμικών πλοίων, χιλιάδες πεζοναύτες, μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και χθες ανήγγειλαν πως πλέει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του.

«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Αδριατική Θάλασσα. Η ανάπτυξη μιας αεροπλανοφόρου ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών δυνάμεων, σε μια περιοχή που έχει ήδη δει μια ασυνήθιστα μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική Θάλασσα και στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν οκτώ πολεμικά πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8, drones MQ-9 Reaper, μια μοίρα μαχητικών F-35 και περισσότερους από 6.000 ναύτες και πεζοναύτες. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι ένα υποβρύχιο επιχειρεί στα ύδατα της Νότιας Αμερικής.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταγγέλλει από την πλευρά του πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 10 επιδρομές, 9 στην Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

