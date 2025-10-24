search
Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

24.10.2025 23:49
elvire modilgiani

Ένα «Πορτρέτο της Ελβίρας» του Αμεντέο Μοντιλιάνι πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 27 εκατομμύριων ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στη Γαλλία για πίνακα του Ιταλού ζωγράφου, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Το πορτρέτο φιλοτεχνήθηκε το 1918-19 και εικονίζει μια νέα κοπέλα από το Καν-σιρ-Μερ, την οποία ζωγράφισε κατ’ επανάληψη ο Μοντιλιάνι την εποχή που ζούσε στην περιοχή αυτήν. Η αρχική εκτίμησή του κυμαινόταν στα 5,5-7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας άλλος πίνακας του Μοντιλιάνι, ένα σπάνιο πορτρέτο του Ρεϊμόν Ραντιγκέ, μετέπειτα συγγραφέα του μυθιστορήματος «Ο διάβολος στο κορμί της», πουλήθηκε έναντι 10,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1915, όταν ο Ραντιγκέ ήταν μόλις 12 ετών. Ο Μοντιλιάνι τον γνώρισε την εποχή που το παιδί το έσκαγε από το σχολείο και σύχναζε στους κύκλους των καλλιτεχνών της αβάν-γκαρντ, στο Μονπαρνάς.

Νωρίτερα, ο πρώτος από τους διάσημους πίνακες της «Μαύρης Μαγείας» του Βέλγου Ρενέ Μαγκρίτ πουλήθηκε σε άλλη δημοπρασία του ίδιου οίκου έναντι 10,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1934 και οι πρώην ιδιοκτήτες του τον απέκτησαν απευθείας από τον ζωγράφο το επόμενο έτος.

Το προηγούμενο ρεκόρ για πίνακα της σειράς «Μαύρη Μαγεία» ήταν 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

1 / 3