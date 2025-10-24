search
24.10.2025 21:38

Γαλλία: «Πραγματικά ισόβια» για την Αλγερινή που δολοφόνησε άγρια τη 12χρονη Λόλα

24.10.2025 21:38
gallia_dolofonia_lola

Ένοχη για την άγρια δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, κρίθηκε η Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, η οποία καταδικάστηκε από τη γαλλική δικαιοσύνη σε «πραγματικά ισόβια» και έγινε η πρώτη γυναίκα σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε στη Γαλλία αυτή η μέγιστη ποινή.

Η φρικιαστική υπόθεση είχε έρθει στο «φως» τον Οκτώβριο του 2022, όταν το πτώμα του 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο Παρίσι

Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν καλυμμένο με ταινία, ενώ έφερε πολλαπλές μαχαιριές και το σώμα της ήταν «μαρκαρισμένο» με τους αριθμούς 1 και 0.

Το σκεπτικό της απόφασης

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα μείωσης είχε ζητήσει ο γενικός εισαγγελέας, προκειμένου να «διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας, να προληφθεί το ενδεχόμενο διάπραξης νέων εγκλημάτων και να αποκατασταθεί η κοινωνική ισορροπία».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από σύσκεψη τεσσάρων ωρών, «την πολύ μεγάλη σκληρότητα των εγκληματικών πράξεων», κάνοντας λόγο για «πραγματικά βασανιστήρια».

«Το δικαστήριο, προκειμένου να ορίσει τη δίκαιη ποινή, έλαβε υπόψη του την ανείπωτη ψυχολογική βλάβη που προκάλεσε στο θύμα και την οικογένεια σε συνθήκες τόσο βίαιες, σχεδόν απερίγραπτες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μετά την καθιέρωσή της το 1994, η «πραγματική ισόβια κάθειρξη» δεν είχε έως τώρα επιβληθεί παρά μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις στο κοινό ποινικό δίκαιο στη Γαλλία, σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Έξι ημέρες ακροαματικής διαδικασίες απέτυχαν να αποσαφηνίσουν τα πραγματικά κίνητρα και γενικότερα τις διεργασίες που οδήγησαν την Μπενκιρέντ να διαπράξει τα εγκλήματά της.

Το χρονικό της σοκαριστικής υπόθεσης

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, ηλικίας 24 ετών κατά την τέλεση του αποτρόπαιου εγκλήματος, σημαδεμένη από κοινωνική ανασφάλεια, ζούσε κατά διαστήματα με την αδελφή της στο Παρίσι.

Τη 14η Οκτωβρίου του 2022, παρέσυρε με τη βία τη 12χρονη Λόλα, κόρη των θυρωρών του κτιρίου, στο διαμέρισμά της.

Μέσα σε 97 λεπτά, βίασε, βασάνισε και κατόπιν σκότωσε το παιδί, φράσσοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας τοποθετήσει το άψυχο σώμα της 12χρονης σε μια μεγάλη βαλίτσα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις ειδικοί της ψυχιατρικής απέκλεισαν κάθε παθολογία της κατηγορουμένης που θα μπορούσε να την εξαιρέσει από την ποινική ευθύνη της, παρά τα «ψυχοπαθολογικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

«Καμία φαρμακευτική αγωγή δε θα μετάλλασε θεμελιωδώς την προσωπικότητα της Μπενκιρέντ. Όταν δεν υπάρχει νόσος, δεν υπάρχει θεραπεία», επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας, στην τελική αγόρευσή του το πρωί της Παρασκευής, 24/10.

Ο συνήγορος υπεράσπισης επικεντρώθηκε στα 24 χρόνια της ύπαρξης της Μπενκιρέντ πριν από τη διάπραξη του εγκλήματος: «Τραυματικές εμπειρίες από πολύ μικρή ηλικία», όπως ανέφεραν ψυχίατροι, οικογενειακή βία, βιασμοί, κατανάλωση κάνναβης και φαρμάκων, πορνεία, χωρίς, ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά να έχει ούτε επισήμως εξακριβωθεί, ούτε να έχει απολύτως αποκλειστεί από την έρευνα.

