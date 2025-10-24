Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Γαλλία – Oι Σοσιαλιστές απειλούν να τραβήξουν την… πρίζα από τον Λεκορνί

Αντιμέτωπος και με νέα πρόταση δυσπιστίας ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας απείλησε να ρίξει την εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας μέχρι τη Δευτέρα, αν ο πρωθυπουργός δεν συμφωνήσει να επιβάλει υψηλότερους φόρους στους πλουσιότερους πολίτες της χώρας.

Ο Ολιβιέ Φορ, του οποίου το κόμμα κατέχει κρίσιμο ποσοστό ψήφων στο διχασμένο κοινοβούλιο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την Παρασκευή:

«Αν δεν υπάρξει αλλαγή… μέχρι τη Δευτέρα, οι Σοσιαλιστές θα καταψηφίσουν» τα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης και θα ζητήσουν πρόταση δυσπιστίας.

Η απειλή αυτή υπενθυμίζει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς ο Λεκορνί προσπαθεί να αποφύγει να γίνει ο τρίτος πρωθυπουργός που θα ανατραπεί από το κοινοβούλιο μετά την απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024.

Ο Λεκορνί συμφώνησε να αναστείλει τη βασική μεταρρύθμιση του Μακρόν για το συνταξιοδοτικό στο προκαταρκτικό σχέδιο προϋπολογισμού την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους Σοσιαλιστές, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνησή του να επιβιώσει από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, οι 69 σοσιαλιστές βουλευτές και άλλοι αριστεροί σύμμαχοί τους στην Εθνοσυνέλευση των 577 μελών ζητούν περαιτέρω παραχωρήσεις, καθώς την Παρασκευή αρχίζει η συζήτηση για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

Τι είναι ο φόρος Ζουκμάν που ζητούν οι Σοσιαλιστές

Μεταξύ των μέτρων που προτείνουν οι Σοσιαλιστές περιλαμβάνεται ο λεγόμενος φόρος Ζουκμάν, που φέρει το όνομα του εμπνευστή του, του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο οποίος θα υποχρεώνει τα άτομα με περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ να πληρώνουν ελάχιστο φόρο 2% ετησίως σε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους, των μετοχών εταιρειών και των μη πραγματοποιηθέντων κερδών.

Το μέτρο απορρίφθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης την Παρασκευή.

Οι υποστηρικτές του φόρου υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αποφέρει έως και 20 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ οι επικριτές του λένε ότι τα έσοδα θα είναι μόλις περίπου 5 δισ. ευρώ, καθώς πολλοί από τους πλουσιότερους πολίτες θα εγκαταλείψουν τη Γαλλία ή να βρουν τρόπους φοροαποφυγής.

