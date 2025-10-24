search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 21:07

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Γαλλία – Oι Σοσιαλιστές απειλούν να τραβήξουν την… πρίζα από τον Λεκορνί

24.10.2025 21:07
lekorni 88- new

Αντιμέτωπος και με νέα πρόταση δυσπιστίας ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας απείλησε να ρίξει την εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας μέχρι τη Δευτέρα, αν ο πρωθυπουργός δεν συμφωνήσει να επιβάλει υψηλότερους φόρους στους πλουσιότερους πολίτες της χώρας.

Ο Ολιβιέ Φορ, του οποίου το κόμμα κατέχει κρίσιμο ποσοστό ψήφων στο διχασμένο κοινοβούλιο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την Παρασκευή:

«Αν δεν υπάρξει αλλαγή… μέχρι τη Δευτέρα, οι Σοσιαλιστές θα καταψηφίσουν» τα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης και θα ζητήσουν πρόταση δυσπιστίας.

Η απειλή αυτή υπενθυμίζει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς ο Λεκορνί προσπαθεί να αποφύγει να γίνει ο τρίτος πρωθυπουργός που θα ανατραπεί από το κοινοβούλιο μετά την απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024.

Ο Λεκορνί συμφώνησε να αναστείλει τη βασική μεταρρύθμιση του Μακρόν για το συνταξιοδοτικό στο προκαταρκτικό σχέδιο προϋπολογισμού την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους Σοσιαλιστές, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνησή του να επιβιώσει από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, οι 69 σοσιαλιστές βουλευτές και άλλοι αριστεροί σύμμαχοί τους στην Εθνοσυνέλευση των 577 μελών ζητούν περαιτέρω παραχωρήσεις, καθώς την Παρασκευή αρχίζει η συζήτηση για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

Τι είναι ο φόρος Ζουκμάν που ζητούν οι Σοσιαλιστές

Μεταξύ των μέτρων που προτείνουν οι Σοσιαλιστές περιλαμβάνεται ο λεγόμενος φόρος Ζουκμάν, που φέρει το όνομα του εμπνευστή του, του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο οποίος θα υποχρεώνει τα άτομα με περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ να πληρώνουν ελάχιστο φόρο 2% ετησίως σε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους, των μετοχών εταιρειών και των μη πραγματοποιηθέντων κερδών.

Το μέτρο απορρίφθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης την Παρασκευή.

Οι υποστηρικτές του φόρου υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αποφέρει έως και 20 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ οι επικριτές του λένε ότι τα έσοδα θα είναι μόλις περίπου 5 δισ. ευρώ, καθώς πολλοί από τους πλουσιότερους πολίτες θα εγκαταλείψουν τη Γαλλία ή να βρουν τρόπους φοροαποφυγής.

Διαβάστε επίσης:

Ο Στάρμερ καλεί για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας σε συνάντηση με τον Ζελένσκι

Στις ΗΠΑ το «δεξί χέρι» του Πούτιν – Για «επίσημες» συνομιλίες στον απόηχο των κυρώσεων Τραμπ – Μάχη επιρροής Γουίτκοφ και Ρούμπιο

Bίντεο από τη στιγμή της επίθεσης των ΗΠΑ σε πλοίο ναρκεμπόρων στην Καραϊβική – «Θα σας αντιμετωπίσουμε όπως την Αλ Κάιντα» λέει ο Χέγκσεθ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:41
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

1 / 3