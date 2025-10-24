search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

24.10.2025 17:18

Bίντεο από τη στιγμή της επίθεσης των ΗΠΑ σε πλοίο ναρκεμπόρων στην Καραϊβική – «Θα σας αντιμετωπίσουμε όπως την Αλ Κάιντα» λέει ο Χέγκσεθ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες.

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση Χέγκσεθ:

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα σκάφος που διαχειριζόταν η Tren de Aragua, μια Οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατική Οργάνωση, η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα. 

Το πλοίο ήταν γνωστό στις μυστικές μας υπηρεσίες ότι εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά. Έξι άνδρες ναρκοτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και ήταν η πρώτη νυχτερινή επίθεση. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Αν είστε ναρκοτρομοκράτης που διακινεί ναρκωτικά στον ημισφαίριό μας, θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε την Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε».

