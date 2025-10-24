search
24.10.2025 13:47

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία ανακρίτρια οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι – Θύμα απάτης δήλωσε η πρώτη που απολογήθηκε

Μία έγκυος γυναίκα ήταν η πρώτη από την ομάδα των 12 κατηγορουμένων, από τους 37, που κάθονται στο «σκαμνί» της Ευρωπαίας ανακρίτριας, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 12 φαίνεται να μην έχουν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία της, κατά την δικογραφία, εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, φαίνεται να είναι πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές εκτάσεων σε δηλώσεις για την καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων, με μικρό οικονομικό αντικείμενο που αφορά ποσά 500 έως 1.000 ευρώ.

Πρώτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενη που είναι έγκυος, καθώς χθες το απόγευμα κατά την διαδικασία για την χορήγηση προθεσμιών αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση της και ποια πρόσωπα, τα οποία έχει ήδη μηνύσει όπως ισχυρίζεται, ενεπλάκησαν με δόλιους τρόπους.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Όπως απολογήθηκε η έγκυος, είναι αγρότισσα από το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. «Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Αρνητική θέση έναντι της κατηγορίας έχουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι οποίοι φαίνεται να ισχυρίζονται ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν σύμφωνες με το νόμο.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση καλούνται να αντικρούσουν βαρύ κατηγορητήριο για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο Σάββατο,την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα οπότε και θα απολογηθεί η τελευταία ομάδα.

Οι κατηγορίες που απέδωσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση, αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

