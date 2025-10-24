Δολοφονία στο Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος – «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετα την απολογία του, ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία με μαχαίρι ενος 37χρονου βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (21.10.25).

Σε βάρος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία στο Περιστέρι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος, κατα πληροφορίες, στην απολογία του, ενώπιον του ανακριτη, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνήσει με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά.

Ωστόσο διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

«Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος.

