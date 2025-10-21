Δολοφονία στο Περιστέρι – Παραδόθηκε ο δράστης που μαχαίρωσε τον 37χρονο

Στις αρχές παραδόθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Τρίτης (21/10) ο άνδρας, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας μαχαίρωσε στην κοιλιά και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν και η σύλληψή του ήταν θέμα χρόνου, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για νεαρό Έλληνα, κάτω των 25 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές και εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή, ενώ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περίπου 15 ημέρες πριν τη δολοφονία είχε προηγηθεί ο ξυλοδαρμός του δράστη από τον 37χρονο που έπεσε νεκρός και άλλα άτομα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο νεαρός άνδρας περίμενε τον 37χρονο για να τον εκδικηθεί.

