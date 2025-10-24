search
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτος Τραμπ: Κατεδάφισε τον μισό Λευκό Οίκο για να φτιάξει την Αίθουσα Χορού του (Photos/Video)

white_house_new_123

Αποτροπιασμό στην πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών έχουν προκαλέσει οι εικόνες από την κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να κατασκευάσει την φαραωνικού μεγέθους Αίθουσα Χορού του.

Η πτέρυγα, η οποία παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερώς, καθώς οι εκσκαφείς απομάκρυναν σωρούς από μπάζα και συντρίμμια. Η χαρακτηριστική κιονοστοιχία που ένωνε την Ανατολική Πτέρυγα με το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αφαιρεθεί. Μόνο ένα μικρό τμήμα της, αυτό που εφάπτεται στην Προεδρική Κατοικία, παραμένει ανέπαφο.

Δίπλα στο εργοτάξιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την Αίθουσα Χορού, η οποία θα αντικαταστήσει την κατεδαφισμένη πτέρυγα. Ένα μικρό τμήμα έχει σκαφτεί, πιθανώς για τη θεμελίωση του νέου κτιρίου, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίζεται μπετονιέρα σταθμευμένη μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών, έτοιμη να αναλάβει δράση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές προβλέψεις, τονίζοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση είναι «απολύτως διαφανής» ως προς την πορεία του. «Όταν αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος μού ζήτησε να το ανακοινώσω δημόσια και να δείξω τα πρώτα σχέδια. Με κάθε κατασκευαστικό έργο προκύπτουν αλλαγές στην πορεία, καθώς αξιολογούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους, απλώς εμπιστευθείτε τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο του Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να προσθέσει μια νέα, μεγαλοπρεπή αίθουσα δεξιώσεων στο προεδρικό συγκρότημα, προκαλεί ήδη συζητήσεις για το εύρος των παρεμβάσεων στον ιστορικό Λευκό Οίκο και για το κατά πόσο η κατεδάφιση ολόκληρης πτέρυγας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.

Σημειώνεται ότι στην κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα υπήρχε πλάκα που έγραφε ότι «δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ζω σε ένα σπίτι που ανήκει σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες και ότι έχω λάβει την εμπιστοσύνη τους». Η πλάκα αυτή δεν υπάρχει πια…

