ΚΟΣΜΟΣ

24.10.2025 11:34

Τουρκία: Αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε τηλεοπτικό κανάλι της αντιπολίτευσης – Συνελήφθη ο διευθυντής ειδήσεων

tourkoi-astynomikoi

«Ντου» στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Τουρκία πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της χώρας. Κατά την «έρευνα» συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Ο δημοσιογράφος Γκιόχαν Καϊίς, παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του TELE1, μετέδωσε την επιχείρηση ζωντανά, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές για το τι συνέβαινε εκείνη την ώρα πίσω από τις κάμερες.

Όπως είπε περίπου 50 μέλη της TEM συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Λίγο αργότερα, η Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, συνελήφθη το πρωί στο πλαίσιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη Hurryiet, ο συλληφθείς «κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ξένων υπηρεσιών».

Ο δικηγόρος του Γιαναρντάγ, Μπιλγκιουτάι Χακί Ντούρνα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης. «Έχω δει μόνο την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας συχνά διατυπώνονται σοβαρές κατηγορίες χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και άνθρωποι στερούνται την ελευθερία τους χωρίς θεμελίωση. Θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα για να έχω πρόσβαση στον φάκελο», δήλωσε.

