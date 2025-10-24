Θα λύσει ο… ντετέκτιβ του Λούβρου τη ληστεία του αιώνα;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο έχει εξάψει την περιέργεια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σαν καλό νουάρ.
«Ποιοι το έκαναν; Το έκαναν για τη φήμη ή για τα χρήματα; Θα τεμαχίσουν τα κοσμήματα ή θα τα παραδώσουν σε κάποιο συλλέκτη;» είναι ορισμένα από ερωτήματα που τίθενται επανειλημμένα στον δημόσιο διάλογο.
Στην πλοκή τώρα μπήκε κι ένας ντετέκτιβ. Ο λόγος για έναν νεαρό με fedora και γιλέκο που απαθανατίστηκε δίπλα σε αστυνομικούς μπροστά από το μουσείο στις 19 Οκτωβρίου.
«Πραγματική φωτογραφία Γάλλου ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σχολίασε χρήστης.
«Ο άνδρας με το fedora, που μοιάζει να βγήκε από νουάρ ταινία ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1940, είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σημείωσε άλλος. Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο υποστηρίξουν προστέθηκε στη φωτογραφία με al.
Ο φωτογράφος του AP, Thibault Camus, που τράβηξε τη φωτογραφία, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν είναι αληθινός. Πρόκειται για περαστικό που δεν σχετίζεται με την έρευνα.
