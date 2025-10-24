Θα λύσει ο… ντετέκτιβ του Λούβρου τη ληστεία του αιώνα;

Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο έχει εξάψει την περιέργεια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σαν καλό νουάρ.

«Ποιοι το έκαναν; Το έκαναν για τη φήμη ή για τα χρήματα; Θα τεμαχίσουν τα κοσμήματα ή θα τα παραδώσουν σε κάποιο συλλέκτη;» είναι ορισμένα από ερωτήματα που τίθενται επανειλημμένα στον δημόσιο διάλογο.

Στην πλοκή τώρα μπήκε κι ένας ντετέκτιβ. Ο λόγος για έναν νεαρό με fedora και γιλέκο που απαθανατίστηκε δίπλα σε αστυνομικούς μπροστά από το μουσείο στις 19 Οκτωβρίου.

The man in the fedora, who looks like he came out of a detective film noir from the 1940s is an actual French police detective who’s investigating the theft of the Crown Jewels at the Louvre. Pure aesthetic. pic.twitter.com/XgpgscYGDz — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 22, 2025

«Πραγματική φωτογραφία Γάλλου ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σχολίασε χρήστης.

The French Detective on scene for the recent jewellery heist at The Louvre in Paris is the most detective looking detective I have ever detected. pic.twitter.com/kCMptMgvKH October 23, 2025

Δεν είναι ντετέκτιβ

«Ο άνδρας με το fedora, που μοιάζει να βγήκε από νουάρ ταινία ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1940, είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σημείωσε άλλος. Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο υποστηρίξουν προστέθηκε στη φωτογραφία με al.

Ο φωτογράφος του AP, Thibault Camus, που τράβηξε τη φωτογραφία, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν είναι αληθινός. Πρόκειται για περαστικό που δεν σχετίζεται με την έρευνα.

