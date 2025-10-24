search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 21:13

Θα λύσει ο… ντετέκτιβ του Λούβρου τη ληστεία του αιώνα;

24.10.2025 21:13
louvre-2

Η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο έχει εξάψει την περιέργεια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σαν καλό νουάρ.

«Ποιοι το έκαναν; Το έκαναν για τη φήμη ή για τα χρήματα; Θα τεμαχίσουν τα κοσμήματα ή θα τα παραδώσουν σε κάποιο συλλέκτη;» είναι ορισμένα από ερωτήματα που τίθενται επανειλημμένα στον δημόσιο διάλογο.

Στην πλοκή τώρα μπήκε κι ένας ντετέκτιβ. Ο λόγος για έναν νεαρό με fedora και γιλέκο που απαθανατίστηκε δίπλα σε αστυνομικούς μπροστά από το μουσείο στις 19 Οκτωβρίου.

«Πραγματική φωτογραφία Γάλλου ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σχολίασε χρήστης.

Δεν είναι ντετέκτιβ

«Ο άνδρας με το fedora, που μοιάζει να βγήκε από νουάρ ταινία ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1940, είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος», σημείωσε άλλος. Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο υποστηρίξουν προστέθηκε στη φωτογραφία με al.

Ο φωτογράφος του AP, Thibault Camus, που τράβηξε τη φωτογραφία, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν είναι αληθινός. Πρόκειται για περαστικό που δεν σχετίζεται με την έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Η Γαλλία στέλνει πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage στο Κίεβο – Στο τραπέζι Tomahawk από ΗΠΑ βάζει ο Ρούτε

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κορωπί: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 50χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Πώς τον πρόδωσε ο 4 ετών γιος τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:46
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

1 / 3