Γκάφα ολκής με την… κλοπή του πίνακα του Πικάσο πριν την έκθεση στη Γρανάδα: Τελικά τον είχε πάρει… γειτόνισσα κατά λάθος

Ένα από τα μικρά, πρώιμα έργα του Πάμπλο Πικάσο, που εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη για μια έκθεση στη Γρανάδα, τελικά δεν είχε κλαπεί.

Η αστυνομία στην Ισπανία έλυσε τον γρίφο μιας υπόθεσης που αποδείχτηκε κωμικοτραγική.

Το έργο «Νεκρή φύση με κιθάρα» του 1919 επρόκειτο να μεταφερθεί μαζί δεκάδες άλλα από τη Μαδρίτη στο CajaGranada. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης υπέγραψαν για την παραλαβή των πακέτων με τα έργα, αλλά αργότερα διαπίστωσαν ότι έλειπε ένα.

Το «χαμένο» έργο, αξίας 600.000 ευρώ, εντοπίστηκε τρεις εβδομάδες αργότερα. Όπως αναφέρει ο Guardian, τον πήρε μια γυναίκα που έμενε δίπλα στη μεταφορική.

Από ό,τι φαίνεται, η μεταφορική εταιρεία άφησε το πακέτο στην είσοδο κτιρίου στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια, το πήρε η γειτόνισσα που νόμιζε ότι ήταν κάποια παραλαβή που είχε ξεχαστεί και το κράτησε για να το φυλάξει. Μερικές μέρες αργότερα, αφού ο σύζυγός της ανέφερε τον χαμένο Πικάσο, έλεγξε το πακέτο και κάλεσε την αστυνομία.

Το ίδρυμα που διοργάνωσε την έκθεση δήλωσε ότι, παρόλο που ορισμένα από τα έργα ήταν προσεκτικά συσκευασμένα, δεν ήταν σωστά αριθμημένα, γεγονός που κατέστησε αδύνατo τον «εξαντλητικό έλεγχο». Ωστόσο, υπέγραψαν για την παραλαβή και το φορτηγό συνέχισε το ταξίδι του.

Τα έργα έμειναν σε αίθουσα με κάμερες ασφαλείας όλο το Σαββατοκύριακο και αποσυσκευάστηκαν τη Δευτέρα. Τότε μόνο παρατήρησαν ότι έλειπε η «Νεκρή φύση με κιθάρα», οπότε ειδοποίησαν την αστυνομία.

Παρά τη γκάφα, το έργο θα εκτεθεί κανονικά.

