Μέσα στον ενθουσιασμό ο Τραμπ για το ανακαινισμένο… μπάνιο του – «Πλημμύρισε» με φωτογραφίες το Truth Social

Κατενθουσιασμένος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος από το νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο, το μπάνιο Λίνκολν, στο οποίο κυριαρχούν οι επίχρυσες βρύσες, αλλά και το μπουρνούζι με τον αμερικανικό αετό.
«Το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο, εξαιρετικά γυαλισμένο, αγαλματένιο μάρμαρο!», δηλώνει με περηφάνεια ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στη σκιά της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας και της ανοικοδόμησης της νέας αίθουσας χορού και άλλων αμφιλεγόμενων αλλαγών στον Λευκό Οίκο, όπως οι επίχρυσες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ «πόσταρε» και φωτογραφίες του πολυτελούς μαρμάρινου μπάνιου του.
