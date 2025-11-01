Μέσα στον ενθουσιασμό ο Τραμπ για το ανακαινισμένο… μπάνιο του – «Πλημμύρισε» με φωτογραφίες το Truth Social

Κατενθουσιασμένος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος από το νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο, το μπάνιο Λίνκολν, στο οποίο κυριαρχούν οι επίχρυσες βρύσες, αλλά και το μπουρνούζι με τον αμερικανικό αετό.

«Το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο, εξαιρετικά γυαλισμένο, αγαλματένιο μάρμαρο!», δηλώνει με περηφάνεια ο Ντόναλντ Τραμπ.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:24 PM EST 10/31/25



The Refurbished Lincoln Bathroom in the White House — Highly polished, Statuary marble! pic.twitter.com/cQjCDOk6Z8 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 31, 2025

Στη σκιά της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας και της ανοικοδόμησης της νέας αίθουσας χορού και άλλων αμφιλεγόμενων αλλαγών στον Λευκό Οίκο, όπως οι επίχρυσες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ «πόσταρε» και φωτογραφίες του πολυτελούς μαρμάρινου μπάνιου του.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:02 PM EST 10/31/25



I renovated the Lincoln Bathroom in the White House. It was renovated in the 1940s in an art deco green tile style, which was totally inappropriate for the Lincoln Era. I did it in black and white polished Statuary marble.… pic.twitter.com/Ytm1s1AtKa — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 31, 2025

