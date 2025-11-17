Σε θέση μάχης το BBC: «Aποφασισμένοι να αντικρούσουμε» τη νομική προσφυγή του Τραμπ

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας είναι «αποφασισμένος να πολεμήσει» τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα μηνύσει τον οργανισμό για αποζημίωση μεταξύ 1 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επεξεργασία μιας ομιλίας που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama το 2021.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ φέρεται να είχε προγραμματίσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο, όπου θα έλεγε στον πρόεδρο ότι το BBC πρέπει να τακτοποιήσει τα του οίκου του, καθώς και να υπερασπιστεί τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ως βρετανικό ίδρυμα – αλλά όλα δείχνουν ότι η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε.

Σε email προς το προσωπικό του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ο Σαχ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βάση για υπόθεση δυσφήμισης».

«Πολλά γράφονται, λέγονται και εικάζονται σχετικά με την πιθανότητα νομικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξόδων ή διακανονισμών», αναφέρει.

«Σε όλα αυτά, φυσικά, έχουμε πλήρη επίγνωση του προνομίου της χρηματοδότησής μας και της ανάγκης να προστατεύσουμε εκείνους που πληρώνουν τα τέλη αδειοδότησης, το βρετανικό κοινό».

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής μαζί σας – η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει βάση για αγωγή δυσφήμισης και είμαστε αποφασισμένοι να την αντικρούσουμε».

Ερωτηθείς για τις νομικές απειλές, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ σαφείς ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά το BBC, του οποίου οι δικηγόροι ασχολούνται τώρα με αυτό.

Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε ένα νομικό ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το BBC είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι θέμα που αφορά αυτούς και την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Αυτό συνέβη αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι ο πρωθυπουργός ήταν «πολύ αμήχανος» από το σκάνδαλο και είχε ήδη προσπαθήσει να «επικοινωνήσει μαζί του» σχετικά με αυτό.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μηνύσει την εταιρεία ζητώντας αποζημίωση «από ένα έως πέντε δισεκατομμύρια δολάρια, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Τα σχόλιά του ακολούθησαν μια συγγνώμη από το BBC την Πέμπτη, στην οποία ανέφερε ότι το μοντάζ της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 έδωσε την «λανθασμένη εντύπωση ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση».

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι η διαστρέβλωση της ομιλίας ήταν «λάθος κρίση», αλλά αρνήθηκε να καταβάλει οικονομική αποζημίωση αφού οι δικηγόροι του προέδρου των ΗΠΑ απείλησαν να μηνύσουν για αποζημίωση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτός εάν δημοσιευόταν ανάκληση και απολογία.

Το Σάββατο, ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Δεν είχαμε καμία περαιτέρω επικοινωνία με τους δικηγόρους του Προέδρου Τραμπ σε αυτό το σημείο. Η θέση μας παραμένει η ίδια».

Σε συνέντευξή του στο GB News που μεταδόθηκε το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, προσθέτοντας: «Αυτό ήταν τόσο εξωφρενικό. Αν δεν το κάνεις, δεν εμποδίζεις να ξανασυμβεί με άλλους ανθρώπους».

Την Πέμπτη, ο Σαχ έστειλε προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη για το μοντάζ, και οι δικηγόροι της εταιρείας έγραψαν στην νομική ομάδα του προέδρου, δήλωσε εκπρόσωπος του BBC.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ενώ το BBC λυπάται ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο μοντάρισε το βίντεο, διαφωνούμε κάθετα ότι υπάρχει βάση για ισχυρισμό δυσφήμισης».

Το σκάνδαλο Panorama οδήγησε στην παραίτηση δύο από τα υψηλότερα στελέχη του BBC: του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

