Θρασύτατη ληστεία στη Ρώμη: Με αυτοκίνητο μπούκαραν στη Louis Vuitton και σήκωσαν το εμπόρευμα (Video)

Nύχτα τρόμου στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης ήταν η χθεσινή, καθώς τρία άτομα με κουκούλες που κρατούσαν φακούς έριξαν ένα αυτοκίνητο μέσα από τη βιτρίνα του καταστήματος Louis Vuitton, μεταξύ της Via Mario dei Fiori και της Via dei Condotti, αρπάζοντας το εμπόρευμα.

Furto nella notte nel magazzino di #LouisVuitton in centro a Roma.

Tre uomini a volto coperto hanno sfondato la vetrata e rubato borse e oggetti per un valore da quantificare.

E ora è caccia ai ladri.#Tg1 Simona Giampaoli pic.twitter.com/VU6GBRtIOj November 17, 2025

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό για να σπάσουν τη βιτρίνα και στη συνέχεια έσπασαν το ρολό του καταστήματος για να κλέψουν πολλά αντικείμενα.

Η αξία της λείας παραμένει ασαφής. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι ερευνητές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ληστές να είχαν ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο.

