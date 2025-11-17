search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 19:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 17:06

Θρασύτατη ληστεία στη Ρώμη: Με αυτοκίνητο μπούκαραν στη Louis Vuitton και σήκωσαν το εμπόρευμα (Video)

17.11.2025 17:06
LOUIS VUITTON

Nύχτα τρόμου στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης ήταν η χθεσινή, καθώς τρία άτομα με κουκούλες που κρατούσαν φακούς έριξαν ένα αυτοκίνητο μέσα από τη βιτρίνα του καταστήματος Louis Vuitton, μεταξύ της Via Mario dei Fiori και της Via dei Condotti, αρπάζοντας το εμπόρευμα.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό για να σπάσουν τη βιτρίνα και στη συνέχεια έσπασαν το ρολό του καταστήματος για να κλέψουν πολλά αντικείμενα.

Η αξία της λείας παραμένει ασαφής. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι ερευνητές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ληστές να είχαν ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο.

Διαβάστε επίσης:

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

«Μυστηριώδης» πτήση με 153 Παλαιστίνιους έφτασε στη Νότια Αφρική – «Πρόδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν από τη Γάζα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egklimatiki-organosi_1411_1920-1080_new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας:  Απείλησαν τη ζωή μου, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας – Με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου

epiheirimatias
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο: Ο «επιχειρηματίας» είχε ανεβάσει στα social media φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό

xania diki viamoi amea – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Φώναζε στην εκκλησία,”με βιάζουνε, με βιάζουνε”» – Στη φυλακή, μετά το Εφετείο, ο πατέρας και ο γείτονας του ανήλικου ΑμεΑ

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 19:14
egklimatiki-organosi_1411_1920-1080_new-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας:  Απείλησαν τη ζωή μου, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας – Με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου

epiheirimatias
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο: Ο «επιχειρηματίας» είχε ανεβάσει στα social media φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό

1 / 3