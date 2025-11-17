search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 13:15

Βρετανία: Ληστές ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, του έσπασαν τα παράθυρα και το έκλεψαν στη μέση του δρόμου (Video)

17.11.2025 13:15
Untitled design

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε και λήστεψε ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό σε ώρα μάλιστα που πολλά άλλα οχήματα περνούσαν από το σημείο.

Από βίντεο, που τους δείχνει εν ώρα δράσης στον αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, βλέπουμε δύο άτομα να πηδούν έξω από το αυτοκίνητό τους, ένα Range Rover, και να κλέβουν τσάντες από ένα Toyota Prius.

Ένα άτομο φαίνεται να έκλεψε ένα άγνωστο αντικείμενο από το πίσω κάθισμα, ενώ ο άλλος κοιτούσε γύρω από την πλευρά του οδηγού.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τόσο τα πίσω όσο και τα μπροστινά παράθυρα φαίνεται να είχαν σπάσει.

Καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, το Range Rover παρέμεινε στη μέση του δρόμου μέχρι οι δράστες να τελειώσουν με την ληστεία, γυρίσουν στο όχημα και φύγουν.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 28, 29 και δύο 32 ετών, που φαίνεται να συνδέονται με το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία – Προσπάθησε να βοηθήσει ηλικιωμένη και παρασύρθηκαν μαζί από τα ορμητικά νερά (videos)

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις

Πολωνία: Δολιοφθορά η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή την Κυριακή, λέει ο Ντόναλντ Τουσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:17
arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

1 / 3