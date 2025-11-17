Βρετανία: Ληστές ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, του έσπασαν τα παράθυρα και το έκλεψαν στη μέση του δρόμου (Video)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε και λήστεψε ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό σε ώρα μάλιστα που πολλά άλλα οχήματα περνούσαν από το σημείο.

Από βίντεο, που τους δείχνει εν ώρα δράσης στον αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, βλέπουμε δύο άτομα να πηδούν έξω από το αυτοκίνητό τους, ένα Range Rover, και να κλέβουν τσάντες από ένα Toyota Prius.

Ένα άτομο φαίνεται να έκλεψε ένα άγνωστο αντικείμενο από το πίσω κάθισμα, ενώ ο άλλος κοιτούσε γύρω από την πλευρά του οδηγού.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τόσο τα πίσω όσο και τα μπροστινά παράθυρα φαίνεται να είχαν σπάσει.

Καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, το Range Rover παρέμεινε στη μέση του δρόμου μέχρι οι δράστες να τελειώσουν με την ληστεία, γυρίσουν στο όχημα και φύγουν.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 28, 29 και δύο 32 ετών, που φαίνεται να συνδέονται με το περιστατικό.

