Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «μια άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς που στόχευε στην ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», μετά από δύο ξεχωριστά περιστατικά που αναφέρθηκαν σε μια βασική σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία.

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν που συνδέει την πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα ακολούθησε ένα κύμα εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βαρσοβία έχει στο παρελθόν θεωρήσει υπεύθυνη τη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι υπεύθυνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς που στοχεύει στην ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις αυτού του είδους, θα συλλάβουμε τους δράστες, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι υποστηρικτές τους».

«Πολύ πιθανό» το σαμποτάζ

Τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι υπήρχε μία επιβεβαιωμένη και μία «πολύ πιθανή» πράξη δολιοφθοράς, αναφερόμενοι σε ένα περιστατικό σε άλλο τμήμα της διαδρομής όπου υπέστη ζημιά η σιδηροδρομική έλξη.

«Έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες ξένων κρατών, όχι με συμμορίες κλεφτών σκραπ», είπε ο υπουργός υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας

Όπως είπε, οι αρχές έχουν δύο προτεραιότητες: να διατηρούν τους ανθρώπους ασφαλείς και να συλλάβουν τους δράστες, αλλά αυτό μερικές φορές απαιτεί μια μικρή καθυστέρηση πριν το ευρύ κοινό μάθει για τα τελευταία ευρήματα των ερευνητών.

Ο Siemoniak φάνηκε επίσης να υπονοεί ότι η Πολωνία θα μπορούσε να αλλάξει – πιθανώς να αυξήσει – το επίπεδο απειλής, λέγοντας ότι μια ειδική επιτροπή θα συζητήσει και θα «διαβιβάσει τις συστάσεις της» στον πρωθυπουργό αργότερα σήμερα.

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα που είναι ύποπτα για σχεδιασμό δολιοφθοράς εκ μέρους της Ρωσίας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή ότι ένας μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν αμέσως ότι ήταν αποτέλεσμα σαμποτάζ.

«Αυτή η διαδρομή χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τουσκ. «Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».

Ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις δήλωσε ότι ο στρατός επιθεωρεί ένα τμήμα γραμμής μήκους 120 χιλιομέτρων που οδηγεί στα ουκρανικά σύνορα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι συλλέχθηκαν άφθονα στοιχεία στο σημείο που θα πρέπει να επιτρέψουν την ταχεία αναγνώριση των δραστών.

Η κατεστραμμένη διαδρομή που διέρχεται από την ανατολική πόλη Λούμπλιν χρησιμοποιείται από 115 τρένα καθημερινά, δήλωσε ο υπουργός υποδομών.

