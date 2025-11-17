Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου της ουκρανικής εταιρείας Fire Point που κατασκευάζει drones και τους πυραύλους Flamingo και η οποία βρίσκεται υπό έρευνα από τη NABU για υπερτιμολογήσεις.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διεθνή της φήμη, η Fire Point ιδρύει ένα νέο εργοστάσιο στη Δανία και παίρνει μαζί της εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου. Στοχεύει επίσης να επεκτείνει τις δραστηριότητές της για την παραγωγή πυραύλων κρουζ δοκιμασμένων σε μάχη, με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή.

Ωστόσο, η έρευνα για διαφθορά συνεχίζεται. Τα στελέχη της Fire Point επιμένουν ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και πως λειτουργούν υπό αυστηρά πρωτόκολλα στρατιωτικού νόμου. Οι επικριτές, ωστόσο, αμφισβητούν την αδιαφανή προέλευση της εταιρείας και το μονοπώλιο των συμβάσεών της με το Υπουργείο Άμυνας και επισημαίνουν δεσμούς με τον διαβόητο συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς.

Μέχρι στιγμής, η πλήρης έκταση της έρευνας της Nabu παραμένει επίσημα εμπιστευτική. Ωστόσο, μια σειρά από πρόσφατες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, υποδηλώνουν ότι η διαφθορά είναι βαθιά και εκτεταμένη και περιλαμβάνει πολλά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ζελένσκι και την Kvartal 95. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς η Fire Point, ένα πρακτορείο κάστινγκ για τις ταινίες του Ζελένσκι πριν από τον πόλεμο, κατέληξε να αποκτήσει κυβερνητικά συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones για τον ουκρανικό στρατό. Η Fire Point – η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα – παράγει επίσης έναν νεοσύστατο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Flamingo.

Η Fire Point, η οποία έγινε γνωστή μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει τώρα έσοδα περίπου 1 δισ. δολάρια φέτος.

