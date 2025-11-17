Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

Άναυδος έμεινε (αρχικά) εργάτης στη Ρωσία, όταν είδε στον λογαριασμό του περίπου 75.000 ευρώ, έχοντας ακούσει ότι ο εργοδότης του επρόκειτο να δώσει γενναιόδωρο μπόνους.

Λόγω λάθους του λογιστηρίου, όπως αποδείχτηκε, ο Βλαντιμίρ Ριτσαγκόφ, αντί να λάβει το ποσό που του όφειλαν ως επίδομα άδειας, πήρε… μισθούς 34 εργαζομένων.

Το λογιστήριο τον ενημέρωσε άμεσα για το λάθος, ο Ριτσαγκόφ όμως πρότεινε στην εταιρία όπου εργαζόταν, την Severavtodor, να παρακρατήσει το 20% του μηνιαίου μισθού του.

Η εταιρία απέρριψε την πρόταση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε ο εργοδότης, τα χρήματα που έλαβε ο Ριτσαγκόφ προορίζονταν για τους μισθούς 34 εργαζομένων σε εντελώς διαφορετικό παράρτημα.

Αν και όπως ήταν αναμενόμενο η διοίκηση υποστήριξε ότι όφειλε να επιστρέψει το ποσό, ο Ριτσαγκόφ… δεν συμφώνησε.

Είπε: «Αφού έψαξα στο διαδίκτυο, είδα ότι αν ήταν τεχνικό λάθος, το αν θα τα επιστρέψω είναι δική μου απόφαση. Αν όμως ήταν λάθος τιμολόγησης, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος.

Αργότερα έμαθα ότι ήταν τεχνικό λάθος και αποφάσισα ότι έχω δικαίωμα να κρατήσω τα χρήματα».

Η εταιρεία υποστήριξε ότι επρόκειτο για τεχνικό σφάλμα στο λογισμικό, άρα ήταν υποχρεωμένος να τα επιστρέψει.

Ο Βλαντιμίρ αντέτεινε ότι τα χρήματα κατατέθηκαν στο όνομα της εταιρείας και όχι συγκεκριμένου παραρτήματος, ενώ στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονταν ως «μισθός», οπότε θεωρούσε πως δικαιούται να τα κρατήσει.

Ο υπάλληλος δήλωσε ότι οι εκκλήσεις της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα γρήγορα μετατράπηκαν σε απειλές.

Έτσι, ξόδεψε το ποσό αγοράζοντας ένα νέο αυτοκίνητο, άλλαξε αριθμό τηλεφώνου και μετακόμισε σε νέα πόλη μαζί με την οικογένειά του.

Η εταιρεία κατέθεσε αγωγή εναντίον του και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί πάγωσαν.

Ακολούθησε δικαστική διαμάχη, με τα δικαστήρια δύο βαθμών να δικαιώνουν την εταιρεία και πλέον η απόφαη έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Ριτσαγκόφ ωστόσο συνεχίζει να δηλώνει ότι δικαιούται τα χρήματα και δεν σκοπεύει να τα επιστρέψει.

