ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

Απίστευτη τραγωδία στη Σαουδική Αραβία όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Το λεωφορείο μετέφερε Ινδούς προσκυνητές από τη Μέκκα προς στη Μεδίνα, με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να ξεσπάσει φωτιά. Τουλάχιστον 45 άτομα έχουν σκοτωθεί από τη σύγκρουση με το βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο. Ένας επέζησε από το τροχαίο δυστύχημα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Οι περισσότεροι επιβάτες του λεωφορείου κοιμόντουσαν την ώρα της σύγκρουσης καθώς έγινε τη νύχτα.

«Σαράντα πέντε άνθρωποι πέθαναν και υπάρχει μόνον ένας επιζών, που βρίσκεται τώρα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας. Β. Σ.. Σατζανάρ.

