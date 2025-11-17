Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

Απίστευτη τραγωδία στη Σαουδική Αραβία όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Το λεωφορείο μετέφερε Ινδούς προσκυνητές από τη Μέκκα προς στη Μεδίνα, με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να ξεσπάσει φωτιά. Τουλάχιστον 45 άτομα έχουν σκοτωθεί από τη σύγκρουση με το βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο. Ένας επέζησε από το τροχαίο δυστύχημα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Horrific Saudi Arabia 🇸🇦 bus crash : Bus-tanker collision near #Medina, #Saudi_arabia killing 42 Indian #Umrahpilgrims mostly from Hyderabad, Telangana including 11 women and 10 children with one 24-year-old survivor. Prayer for those who lost their lives. pic.twitter.com/gIgCgpY1jx — 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐢𝐫 𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐨𝐫𝐛𝐡𝐮𝐲𝐚𝐧 (@Shk__R) November 17, 2025

Οι περισσότεροι επιβάτες του λεωφορείου κοιμόντουσαν την ώρα της σύγκρουσης καθώς έγινε τη νύχτα.

«Σαράντα πέντε άνθρωποι πέθαναν και υπάρχει μόνον ένας επιζών, που βρίσκεται τώρα σε νοσοκομείο», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας. Β. Σ.. Σατζανάρ.

