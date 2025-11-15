«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή σε δημοσιογράφους πως την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Βρετανία.

Την Πέμπτη, το BBC έστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη από τον αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Υπογραμμίζει όμως πως δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ να προσφύγει σε αστικά δικαστήρια σχετικά με το ντοκιμαντέρ, που οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

«Θα τους μηνύσουμε για αποζημίωση μεταξύ ενός και πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν στο Air Force One.

«Πρέπει να το κάνω»

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Έκαναν απάτη. Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε θέσει το ζήτημα στον Σερ Κιρ Στάρμερ, αλλά ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε να μιλήσει μαζί του. Ο Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Στάρμερ το Σαββατοκύριακο.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη η οποία είχε γίνει πριν από τα σχόλιά του στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, προσθέτοντας: «Αν δεν το κάνεις, δεν το εμποδίζεις να ξανασυμβεί με άλλους ανθρώπους».

Η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ παρακινούσε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή για αποζημίωση έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν δεν απέσυρε το ντοκιμαντέρ, αν δεν ζητούσε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και αν δεν τον αποζημίωνε για οικονομική και ηθική βλάβη.

