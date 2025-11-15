search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:42
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 08:56

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

15.11.2025 08:56
bbc_logo_new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή σε δημοσιογράφους πως την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Βρετανία.

Την Πέμπτη, το BBC έστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη από τον αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Υπογραμμίζει όμως πως δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ να προσφύγει σε αστικά δικαστήρια σχετικά με το ντοκιμαντέρ, που οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

«Θα τους μηνύσουμε για αποζημίωση μεταξύ ενός και πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν στο Air Force One.

«Πρέπει να το κάνω»

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Έκαναν απάτη. Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε θέσει το ζήτημα στον Σερ Κιρ Στάρμερ, αλλά ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε να μιλήσει μαζί του. Ο Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Στάρμερ το Σαββατοκύριακο.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη η οποία είχε γίνει πριν από τα σχόλιά του στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, προσθέτοντας: «Αν δεν το κάνεις, δεν το εμποδίζεις να ξανασυμβεί με άλλους ανθρώπους».

Η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ παρακινούσε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή για αποζημίωση έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν δεν απέσυρε το ντοκιμαντέρ, αν δεν ζητούσε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και αν δεν τον αποζημίωνε για οικονομική και ηθική βλάβη.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)

Νέα «απογείωση» στην τηλεθέαση του Alpha την Τετάρτη (13/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis_briefing
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

argentina_main
ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

tsolakidis vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εισοδηματική Ανισότητα και Κλιματική Αλλαγή – Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:42
marinakis_briefing
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

1 / 3