ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:22
15.11.2025 07:32

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

15.11.2025 07:32
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Οι Αμερικανοί ρίχνουν άγκυρα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΣτΕ: Νέα απόφαση για τον ΝΟΚ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κέρδος έως 500 ευρώ στη σύνταξη με πλασματικά

ΕΣΤΙΑ: Εθνικό τραύμα η εισβολή

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: “Μια ολόκληρη χώρα κρέμεται από μία κλωστή”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Όλοι τη Δευτέρα στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Δημόσιο χωρίς νομιμότητα

ΚONTRA: Μασάζ στο… καφενείο για να απαλύνει την γκρίνια

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι εφιάλτες του Μητσοτάκη

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιστρέφει το χρέος σε προ μνημονίων επίπεδα

marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

argentina_main
ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

tsolakidis vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εισοδηματική Ανισότητα και Κλιματική Αλλαγή – Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

bbc_logo_new
MEDIA

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

exodikastikos computeraki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φιλικότερος» ο εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα 5 βήματα για «κούρεμα» και δόσεις

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

1 / 3