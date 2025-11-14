BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα  το θεωρούν αξιόπιστο

Το BBC News αποτελεί… trend στις ΗΠΑ όχι μόνον στο ιντερνετικό ειδησεογραφικό σύμπαν αλλά και στη δημόσια σφαίρα ειδικά αυτό τον καιρό εξαιτίας του σκανδάλου με το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής «Panorama» – που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ –, στην οποία παρουσιαζόταν ομιλία που εκφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και σχηματιζόταν η εντύπωση ότι ο τότε απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεπε ευθέως τους οπαδούς του να επιδράμουν κατά του Κογκρέσου και «να πολεμήσουν σαν διάβολοι».

Το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Pew έψαξε να δει «τι παίζει» με το BBC και την αμερικανική κοινή γνώμη, αν το παρακολουθούν, ενημερώνονται και το εμπιστεύονται.

Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών (79%) έχει έστω «ακουστά» το BBC News. Το ποσοστό διαμορφώνεται σε 78% στους Ρεπουμπλικάνους και σε 81% στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους. Ωστόσο μόλις δύο στους δέκα (21%) ενημερώνονται τακτικά από το ειδησεογραφικό κανάλι του Βρετανικού οργανισμού. Στις τάξεις των Δημοκρατικών η προτίμηση υπολογίστηκε στο 30% και μόλις στο 13% στους Ρεπουμπλικάνους.

Σχεδόν στον ίδιο βαθμό ενημερώνονται από αυτό οι 30-49 ετών (22%), οι 50-64 ετών (23%) και άνω των 65 ετών (23%), ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Το ποσοστό στους νέους (18-29) διαμορφώνεται στο 16%.

Στο ερώτημα πόσο εμπιστεύονται το BBC News οι Αμερικανοί απάντησαν καταφατικά σε ποσοστό 35%, πέφτει στο 20% στους Ρεπουμπλικάνους και ανεβαίνει στο 52% στους Δημοκρατικούς.

Το ποσοστό εμπιστοσύνης στο τηλεοπτικό δίκτυο του Η.Β. δεν απέχει πολύ από τα αντίστοιχα των Αμερικανικών δικτύων- εκτιμάται ότι είναι κοντά στον μέσο όρο- και πιθανόν αυτό να οφείλεται, σε κάποιο βαθμό, στο στοιχείο της εντοπιότητας.

Ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης οι Αμερικανοί εμπιστεύονται το BBC News με ποσοστό που κυμαίνεται, ανά ηλικιακή ομάδα μεταξύ 37% (50-64 ετών), 36% (50-64 ετών) και 38% (άνω των 64).

Μόλις ένας στους δέκα (13%) δεν εμπιστεύεται την ενημέρωση από το ειδησεογραφικό κανάλι του BBC και γίνονται δύο στους δέκα (21%) στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων. Αντιθέτως μόλις 5% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων εμφανίζεται να μην το εμπιστεύεται.

Προτιμούν τα αμερικάνικα μέσα

Πέρα από οτιδήποτε είναι πρόδηλο πως οι Αμερικανοί για την ενημέρωση τους, σαφώς και προτιμούν τα δικά τους τηλεοπτικά δίκτυα (CBS News, ABC News, CNN, Fox News κ.ά.). Στα υπόψη ότι το τοπίο των ειδησεογραφικών καναλιών των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό των πολιτών- τηλεθεατών. Επίσης υπολογίσιμη παράμετρος στην «μεγάλη εικόνα» της τηλεοπτικής ενημέρωσης είναι και η τάση αποφυγής ειδήσεων και κόπωσης του κοινού από τη διαρκή, πολυμεσική και μεγάλη σε όγκο ενημέρωση.

To CBS News εμπιστεύεται το 39% των ενήλικων Αμερικανών (έναντι 23% που δεν το εμπιστεύονται), με σαφές προβάδισμα (56%) στους Δημοκρατικούς, το ABC News χαίρει εμπιστοσύνης από το 44% της αμερικανικής κοινής γνώμης (έναντι 25% που δεν το εμπιστεύεται), το NBC News αποσπά μερίδιο 42% (έναντι 25% που δεν το εμπιστεύεται), το ποσοστό εμπιστοσύνης στις ειδήσεις του CNN υπολογίστηκε στο 39% (με 58% στους Δημοκρατικούς και 21% στους Ρεπουμπλικάνους), και το Fox News αποσπά 37% μερίδιο (με μόλις 19% στους Δημοκρατικούς, αλλά 56% στους Ρεπουμπλικάνους).

Ένας στους δύο νέους 18-29 ετών δεν εμπιστεύεται (47%) την ενημέρωση από το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα το ποσοστό που δεν εμπιστεύεται την ενημέρωση του CNN ήταν 39%, στο ABC News σταθμίστηκε στο 21% και διαμορφώθηκε στο 18% σε ότι αφορά στο CBS News.

