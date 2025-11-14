search
14.11.2025 10:51

Μαίνεται η «κόντρα» Disney – YouTube – Την πληρώνουν 10 εκατ. συνδρομητές

14.11.2025 10:51
disney_youtube_new

Το «μπλάκουτ» στα τηλεοπτικά δίκτυα, ABC και ESPN της Disney, πάει να συμπληρώσει τρίτη βδομάδα από το YouTube. Αυτό συμβαίνει διότι οι επεισοδιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο χολιγουντιανο εμβληματικό στούντιο και την ιντερνετική πλατφόρμα συνεχίζονται για τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας, και κατά συνέπεια τα 10 εκατ. συνδρομητές του YouTube TV εξακολουθούν με μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που ανεβάζουν στην ιντερνετική πλατφόρμα οι δύο ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της Disney.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με το ύψος των τελών διανομής που πρέπει να καταβάλει η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube TV, στη Disney για το δικαίωμα μετάδοσης των καναλιών της.

Η προσφορά της Disney που υπάρχει στο τραπέζι έχει όρους παρόμοιους με εκείνους που εμπεριέχονται στις πρόσφατες συμφωνίες της  με άλλους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης, ενημερώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Μπομπ Άιγκερ, σε επικοινωνία με αναλυτές της Γουόλ Στρίτ, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Η συμφωνία που προτείνουμε είναι ίση ή καλύτερη από αυτές που έχουν ήδη συμφωνήσει άλλοι μεγάλοι διανομείς», δήλωσε ο Άιγκερ στους αναλυτές και συνέχισε λέγοντας: «Πραγματικά, δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους». Από την Google, για το ζήτημα, δεν έγινε το παραμικρό σχόλιο, έπειτα από σχετική «κρούση».

Η Disney και άλλοι πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές στο δικαιώματα διανομής  για να αντισταθμίσουν την απώλεια συνδρομητών που έχουν διακόψει τη συνδρομή τους ή έχουν επιλέξει μικρότερα- οικονομικότερα πακέτα streaming. Οι όλο και λιγότεροι συνδρομητές της συνδρομητικής τηλεόρασης καλούνται να καλύψουν  υψηλότερα λειτουργικά έξοδα προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το κόστος μετάδοσης των τηλεοπτικών καναλιών της Disney (ABC, CBS, Fox και NBC) και των αθλητικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του ESPN, έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω της τεράστιας αύξησης των συμφωνιών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με τις μεγάλες αθλητικές λίγκες.

Το ESPN είναι το πιο ακριβό από τα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα, κοστίζοντας στους διανομείς συνδρομητικής τηλεόρασης σχεδόν 10 δολάρια το μήνα ανά συνδρομητή. Το ABC έχει επίσης υψηλό κόστος, καθώς μεταδίδει αθλητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του «Monday Night Football».

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει απορρίψει τις απαιτήσεις της Disney, επισημαίνοντας τη μείωση των τηλεθεάσεων στο δίκτυο ABC, μεταξύ άλλων καναλιών. Οι δύο πλευρές έχουν περάσει μεγάλο μέρος της εβδομάδας σε συζητήσεις για να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που θα αντικαταστήσει εκείνη που έληξε στις 30 Οκτωβρίου, προκαλώντας τη διακοπή της μετάδοσης των καναλιών της Disney.

«Καθώς εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία και να επαναφέρουμε τα κανάλια μας στην πλατφόρμα, είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τα βρούμε σε μια συμφωνία που αντανακλά την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε», δήλωσε ο CEO της Disney.

Εν τω μεταξύ οι διανομείς οπτικοακουστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του YouTube TV, έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές, γνωρίζοντας ότι οι πελάτες τους έχουν κουραστεί να βλέπουν τους μηνιαίους λογαριασμούς τους να αυξάνονται συνεχώς. Ενδεικτικά το YouTube TV προσέφερε ένα πακέτο καναλιών για 35 δολάρια το μήνα όταν ξεκίνησε το 2017. Σήμερα η ίδια υπηρεσία κοστίζει  82,99 δολάρια το μήνα.

«Προσπαθούμε πολύ σκληρά… εργαζόμαστε ακούραστα για να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία», επανέλαβε ο Άιγκερ.

Σε τηλεοπτική εμφάνιση του στο CNBC, ο οικονομικός διευθυντής της Disney, Χιού Τζόνστον, άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία γνώριζε ότι θα αντιμετώπιζε δύσκολη διαπραγμάτευση, ωστόσο παρουσιάζεται διαλλακτική. «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για όσο διάστημα θέλουν», δήλωσε ο επικεφαλής των Οικονομικών της Disney.

