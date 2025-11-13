search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:56
13.11.2025 18:24

Υψηλές τηλεθεάσεις για τρεις σταθμούς την Τετάρτη (12/11)- Πρώτος σε προτιμήσεις παρέμεινε ο Alpha

credit: Shutterstock

Τρίτη ημέρα στη σειρά ο Alpha ήταν πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών με επίδοση αρκετά κοντά στο 16%,αν και από την αρχή της εβδομάδας, η δυναμική του έχει βαθμιαία αποκλιμάκωση.

Δεύτερη επιλογή ήταν το Mega επίσης με τάσεις υποχώρησης στην επίδοση του. Αντιθέτως ο ΑΝΤ1, χθες, εμφάνισε κέρδη και απέσπασε μερίδιο ίδιο με εκείνο που είχε ακριβώς την ίδια ημέρα της περασμένης εβδομάδας.

Ισοδύναμοι, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen, ήταν την Τετάρτη Star και ΣΚΑΪ, πιο κοντά στο 6% διαμορφώθηκε το μερίδιο του Open, οριακή πτώση εμφάνισε η ΕΡΤ1- με την επίδοση της να είναι η καλύτερη μεταξύ των συνολικά τεσσάρων κρατικών τηλεοπτικών σταθμών-, «ανέβασε στροφές» το MAK TV και το νεοεισερχόμενο στις μετρήσεις τηλεθέασης ειδησεογραφικό ΕΡΤNews απέσπασε 2,1% από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας.

Στο μεταξύ η μερίδα τηλεθεατών που κατευθύνθηκε στα «Others» περιορίστηκε στο 23,2%, από 23,8% την Τρίτη και 26,1% την Δευτέρα, ωστόσο, παρα τον όποιο επιμερισμό του στους υπολοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς- περιφερειακούς/τοπικούς- την παρακολούθηση dvd, συνδρομητικές δορυφορικές και ιντερνετικές πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου, σύμφωνα με την διευκρίνιση της εταιρείας μετρήσεων, παραμένει σε μέγεθος το μεγαλύτερο της συνολικής πίτας τηλεθέασης.

