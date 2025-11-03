Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες – Πρεμιέρα σήμερα

«Τέσσερις γυναίκες με έντονα βιώματα και εμπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες με τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή η κάθε μία στον τομέα της, έρχονται στο OPEN για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα», περιγράφει ο τηλεοπτικός σταθμός το πλαίσιο της νέας πρότασης ψυχαγωγίας «Real view», παραγωγής Barking Well, η οποία θα βγει για πρώτη φορά στον «αέρα» σήμερα στις 21.00.

Η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των ενισχυτικών προγραμματικών σχεδίων του τηλεοπτικού σταθμού, μεταξύ των οποίων και η εβδομαδιαία εκπομπή προτάσεων εξόδου «HappyHours» με επίκεντρο την Αθήνα- καθώς η πόλη έχει εξελιχθεί σε hub επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους- που παρουσιάζει η Μάγδα Τσέγκου.

Ένα τοκ σόου στρογγυλής τραπέζης είναι το «Real view» στο οποίο θα μαζεύονται κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Πέμπτη οι Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη προκειμένου να συζητούν « για όλα, όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Πρωτοπορούν και μας καλούν σε μια ζωντανή, διαδραστική συζήτηση για την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, το lifestyle, την αστυνομική και τηλεοπτική επικαιρότητα, χωρίς υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς». Στην εκπομπή θα προσκαλούνται άνθρωποι οι οποίοι «απασχολούν ή απασχόλησαν την κοινωνία, δίνοντας ακόμα μια διαφορετική οπτική ματιά ή μια ανατρεπτική, απελευθερωμένη άποψη».

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Οι «Σέρρες» σε συζήτηση για συνέχεια

Η γκάφα του Σταματόπουλου που διηγήθηκε η Χρηστίδου – Πήγε σε εστιατόριο και έστειλε σε… λάθος Χριστοφόρου τα λεφτά (video)

Τσουρός σε Γερμανού: «Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου» (Video)