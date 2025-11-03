ΑΝΤ1: Οι «Σέρρες» σε συζήτηση για συνέχεια

Η μετάδοση του δεύτερου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Σέρρες» από τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως το τελευταίο επεισόδιο πιθανόν να είναι μια ακόμα «άνω τελεία» στην ιστορία βιωματικών στοιχείων που αφηγείται ο Γιώργος Καπουτζίδης και μετασχηματίζει σε εικόνες ο Σταμάτης Πατρώνης και όλοι, ανεξαιρέτως, οι συντελεστές της παραγωγής.

Οι δύο πλευρές συζητούν για έναν ακόμα- τρίτο- κύκλο επεισοδίων προσθέτοντας νέες σελίδες στις ιστορίες των ηρώων για να τακτοποιηθούν «ανοιχτοί λογαριασμοί» που άφησαν ή δημιούργησαν τα επεισόδια που προηγούμενου, έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά που διέκριναν τη σειρά μέχρι τώρα.

Η «Σέρρες» είναι απτή απόδειξη ότι η επιτυχία – το μυστικό της – δεν αποτυπώνεται απαραιτήτως στις μετρήσεις τηλεθέασης. Είναι μέσα στις – αρκετές- εξαιρέσεις του κανόνα.

Οι «Σέρρες» με κάθε επεισόδιο – με χιούμορ υψηλής ευφυΐας – ενέπνεαν γέλιο στον τηλεθεατή και έδιναν τροφή για σκέψη. Όπως όταν συμβαίνει είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο. Συμβαίνει το έργο να «ακολουθεί» τον θεατή και μετά την παράσταση ή την προβολή. Κι αυτό συνιστά επιτυχία.

Μια σειρά ανοιχτού ορίζοντα,με «ορατότητα», οι «Σέρρες» μίλησαν για κάποια ζητήματα που σήμερα δεν θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ – την ανθρωπιά, την καλοσύνη, την «ανεξίθρησκη» αγάπη, την αποδοχή του διαφορετικού, την αισιόδοξη οπτική, σε μια εποχή που η τοξικότητα είναι must και μάστιγα- στην τηλεόραση. Μίλησε με σοβαρότητα, ήθος και νηφαλιότητα για λεπτά ζητήματα, για θέματα ταμπού, χωρίς σκοπιμότητα, προσθέτοντας με ευρηματικότητα στην γνώση χωρίς διάθεση και πρόθεση διδακτισμού ή υποψία απωθημένου.

Αν μπει στην εξίσωση και η παράμετρος – ή ο παράγοντας – Netflix, οι πιθανότητες για τρίτο κύκλο – κάποια στιγμή εντός του 2026 – αποκτούν ισχυρή δόση ρεαλισμού.

Διαβάστε επίσης

Η γκάφα του Σταματόπουλου που διηγήθηκε η Χρηστίδου – Πήγε σε εστιατόριο και έστειλε σε… λάθος Χριστοφόρου τα λεφτά (video)

Τσουρός σε Γερμανού: «Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου» (Video)

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»