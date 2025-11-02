search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:18
02.11.2025 14:43

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

02.11.2025 14:43
xaritatos_revi

Για την πρώην πατρενέρ του Ευλαμπία Ρέβη, αλλά για τα πράγματα που έχει πει δημοσίως και τον έχουν κάνει να ντραπεί μίλησε ο Σπύρος Χαριτάτος στο Mega.

«Έχω ντραπεί για πράγματα που έχω πει κι εγώ δημοσίως στο παρελθόν, είτε γιατί δεν γνώριζα καλά, είτε γιατί παρασύρθηκα και έχω ζητήσει συγγνώμη. Με έχει ενοχλήσει που, όταν “έσκασαν” τα Τέμπη, δεν έκανα τόσο αυστηρή κριτική όσο έπρεπε. Θα γίνει το ίδιο που έγινε και στο Μάτι, για μένα είναι προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα δικαιωθούν οι γονείς. Για μένα οι 57 νεκροί είναι μαχαιριά στην καρδιά», ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Σπύρος Χαριτάτος.

«Η δίκη του Καραϊβάζ θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη δίκη στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, αφορούσε έναν νεκρό δημοσιογράφο από το οργανωμένο έγκλημα», επισήμανε.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως δεν θα έκανε ξανά infotainment και είπε πως όσες φορές έχασε τη δουλειά του το έκανε για να διευκολύνει τους εργοδότες του επειδή δέχονταν πιέσεις από κυβερνητικά πρόσωπα.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, επειδή συνεργάστηκα με τον Γιώργο Καραμέρο. Είναι “αδελφός” μου, ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα πολιτευτεί. Είχε άλλα στο μυαλό του και καλά έκανε», είπε μεταξύ άλλων.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην Ευλαμπία Ρέβη και τη δικαστική διαμάχη που εκκρεμεί ανάμεσα σε εκείνην, τον Γιώργο Κουρδή και τον ΣΚΑΪ, ο Σπύρος Χαριτάτος σχολίασε: «Στεναχωριέμαι, γιατί είναι μια κυρία, ένα μάχιμο πλάσμα που έκανε μία επιλογή καριέρας που την έφερε σε δύσκολη θέση».

»Από την άλλη, όταν κάνεις μία επιλογή και πηγαίνεις σε ένα άλλο κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, πιθανόν θα σου προκύψουν απρόοπτα που θα σε δυσαρεστήσουν. Θα το ξεπεράσουν όμως γρήγορα, πιστεύω, με τον Γιώργο Κουρδή. Εγώ δεν διαφωνώ με το να αναλαμβάνουν ηθοποιοί και τραγουδιστές τον ρόλο παρουσιαστών», πρόσθεσε.

