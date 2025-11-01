search
Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω ένα “πουλάκι” στον ΑΝΤ1 – Όταν παρουσιαστής δίνει γραμμές και μιλάει άσχημα τα μαθαίνουμε κι εμείς!»

Μήνυμα με συγκεκριμένους αποδέκτες έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου με αφορμή συζήτηση για την παρουσία της Κατερίνας Καραβάτου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» είπε πως δεν πιστεύει ότι ένας παρουσιαστής υπογράφει συμβόλαιο χωρίς να ξέρει ακριβώς το project που αναλαμβάνει σε ένα κανάλι.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι ένας παρουσιαστής υπογράφει χωρίς να ξέρει τι θα παρουσιάσει. Εγώ δεν θα το υπέγραφα ποτέ αυτό. Δεν υπογράφεις με ένα κανάλι με κλειστά μάτια. Κι αν σου φέρουν μετά ένα project που δεν μπορείς να υποστηρίξεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θεωρείς ότι ο ΑΝΤ1 έβαλε την Κατερίνα να υπογράψει ένα συμβόλαιο χωρίς να ξέρει τι να την κάνει; Γιατί να το κάνει αυτό; Γιατί να μην πάει στις άλλες προτάσεις χωρίς να έχει συγκεκριμένο αντικείμενο;», πρόσθεσε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε πως θεωρεί αποφασισμένο το πρόγραμμα της Κατερίνας Καραβάτου.

«Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, θεωρώ ότι είναι αποφασισμένο το τι θα κάνει», είπε στους συνεργάτες της.

«Εγώ πιστεύω ότι έχει υπογράψει και θα κάνει μεσημεριανό Σαββατοκύριακο από τον Ιανουάριο. Δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, είναι ρεπορτάζ που έχω διαβάσει και εμπιστεύομαι. Το δικό μου “πουλάκι” δεν ήθελε να μου πει, όπως ξέρεις», ανέφερε.

«Έχω ένα “πουλάκι” μέσα στον ΑΝΤ1 αλλά δεν μου είπε. Γενικά, οι δημοσιογράφοι των εκπομπών μιλάνε και μεταξύ τους. Όταν ένας παρουσιαστής δίνει γραμμές και μιλάει άσχημα στους συνεργάτες του, τα μαθαίνουμε κι εμείς στις άλλες εκπομπές. Ήθελα να το πω», πρόσθεσε με νόημα.

