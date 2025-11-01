Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» – Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

«Άχαστο» αποδείχτηκε «Το Σόι σου» στην prime time της Παρασκευής. Μετά από έξι χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση, «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» επέστρεψαν ανανεωμένοι και έσπασαν τα κοντέρ στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι νέες περιπέτειες των δύο οικογενειών σημείωσαν 39,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο έφτασαν μέχρι και στο 45,4%. Στο γενικό σύνολο η σειρά έκανε 37,3% με τέταρτο στο 44,1%.

Λίγο αργότερα, ο Γιατρός, στην πρεμιέρα του, έκανε 17,7% στο δυναμικό κοινό και το GNTM 11,9%.

Αναλυτικά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Nielsen:

Το Σόι σου – ALPHA – 42,2

20:00-20:14 – 35,9

20:15-20:29 – 335,6

20:30-20:44 – 38,7

20:45-20:59 – 38,2

21:00-21:14 – 45,4

21:15-21:29 – 38,7

21:30-21:44 – 44,6

21:45-21:59 – 40,2

Ο Γιατρός – ALPHA – 18,1

22:00-22:14 – 22,3

22:15-22:29 – 19,8

22:30-22:44 – 17,1

22:45-22:59 – 16,7

23:00-23:14 – 16,8

23:15-23:29 – 16,1

GNTM – STAR – 12,7

21:00-21:14 – 4,7

21:15-21:29 – 7,5

21:30-21:44 – 6,5

21:45-21:59 – 9,1

22:00-22:14 – 10,2

22:15-22:29 – 12,3

22:30-22:44 – 11,3

22:45-22:59 – 13,1

23:00-23:14 – 13,7

23:15-23:29 – 12,1

23:30-23:44 – 16,2

23:45-23:59 – 15,7

00:00-00:14 – 15,9

Η Γη της Ελιάς – MEGA – 9,9

22:00-22:14 – 9,3

22:15-22:29 – 8,9

22:30-22:44 – 9,9

22:45-22:59 – 10,1

23:00-23:14 – 11,5

