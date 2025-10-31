search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:23
31.10.2025 18:27

Ξανά διψήφια τηλεθέαση κατάφερε ο «Άγιος έρωτας» την Πέμπτη (30/10)

31.10.2025 18:27
INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

Για μια ακόμη φορά ο «Άγιος έρωτας» έστειλε τον δείκτη τηλεθέασης της Nielsen πάνω από το 10%, δεύτερη φορά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεύτερη στις επιλογές των τηλεθεατών διακρίθηκε η σειρά «Να μ΄αγαπάς», εμφανίζοντας τάση εδραίωσης στη συγκεκριμένη θέση, με την «Γη της ελιάς» στο τρίτο σκαλοπάτι της βραχείας λίστας της Nielsen.

Το καρέ των δημοφιλέστερων εκπομπών της ημέρας συμπληρώθηκε από την δραματική σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με αποτέλεσμα το 75% της πρώτης τετράδας να αποτελείται από προτάσεις μυθοπλασίας του Alpha.

Στη μέση της 10άδας βρέθηκε ο «Τροχός της τύχης» και έκτη σε σειρά προτιμήσεων ήταν η κωμωδία «ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA».

Στις τρεις από τέσσερις άλλες θέσεις του TOP 10 της ημέρας πλασαρίστηκαν τρία ακόμη τηλεπαιχνίδια και συνολικά η τυπολογία τους κατέλαβε το 40% των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης.

Πρώτο της τυπολογίας του, στην ένατη θέση του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, παίρνοντας καλή «πάσα» τηλεθέασης από το «The chase».

